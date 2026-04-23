Sahtekârların oyunları ifşa oldu: Yedek parçada şeytani oyun

DÜKKANIMIZI YAKMAKLA TEHDİT EDENLER OLDU: Dolandırılan kişilerin kendilerine ulaştığını ve tepki gösterdiğini belirten Özmen, yaşadıkları mağduriyetin giderek büyüdüğünü dile getirerek, "Bize ulaşan insanlar dolandırıldıkları için haklı olarak sinirli oluyor. Ama bu işin bizimle hiçbir ilgisi yok. Buna rağmen ağır hakaretler, küfürler ve tehditler alıyoruz. Dükkanımızı yakmakla tehdit edenler bile oldu. Dün yeğenim Hasan'a açılan telefonlar artık bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Şehir dışından arayan bir müşteri bu dolandırıcılık ağına takılmış ve mağdur olmuş, bizden ürün almamasına rağmen çocuğu canıyla tehdit etmiş. Adamın canı yanmış, kendince haklı ama bizim bu işle ilgili hiçbir kabahatimiz yok" diye konuştu. Özmen, savcılık ve emniyet birimlerine gerekli şikayetleri yaptıklarını söyleyerek, "Gerekli belgelerimiz elimizde mevcut. Müşterilerimiz de bize ödediği dekontları sürekli atıyor. Ama bu işin muhatabı biz değiliz. Buna rağmen iş yapamaz hale geldik. Bugün bizim esnaf olarak dükkanımızda siftah yokken adamlar günlük 500 bin lira, 1 milyon lira gibi hasılatlar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.