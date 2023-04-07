2023-04-07 10:51:16 Sahte polis çetesinin şifresi: İneği otlatın
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. 6 aylık takibin ardından telefon ile aranan kişilerin, "Kimliğiniz PKK ve FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" diyerek dolandırıldığı belirlendi.