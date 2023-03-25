Şahan Gökbakar, İnce’yi ‘ti’ye aldı!

"BU NASIL BİR ÖZGÜVEN" Gökbakar başka bir tweetinde ise yine İnce'yi eleştirerek "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya... 3 günde 50-60bin imzayı zor topluyorsunuz, 'Yüzde 60'la Cumhurbaşkanı olacağım' diyorsunuz... Bu nasıl bir öz güven vallaha ben daha anlayamadım.." ifadelerini kullandı.