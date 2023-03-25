2023-03-25 07:57:38 Şahan Gökbakar, İnce’yi ‘ti’ye aldı!
Recep İvedik Şahan Gökbakar, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 imza toplama aşamasında olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye gönderme yaptı. İnce'nin imza için destek çağrısı yaptığı tweetini alıntılayan Gökbakar, başka bir paylaşımında ise "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya... 3 günde 50-60 bin imzayı zor topluyorsunuz" dedi.