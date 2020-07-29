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Sağlık
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Sağlıklı diye tüketiliyor... Bu besinler zehir saçıyor!

2020-07-29 09:08:50
Sağlıklı diye tüketiliyor... Bu besinler zehir saçıyor!

Tüketilen bazı besinlerin sağlıklı olduğu düşünülse de vücudumuzda çeşitli olumsuz etkilerde bulunabiliyorlar. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgilere göre dünyada tüketilen çeşitli besinler ve günlük hayatta tükettiğimiz kuruyemiş gibi yiyeceklerin zararları olabileceği ortaya çıktı. Özellikle yurt dışında yetişen bazı besinlerin faydalı olduğu iddialarına karşın, tüketiminin zararlı olabileceği yönünde sonuçlara varıldı. İşte tüketmeden önce bir daha düşünmemiz gereken en zararlı besinler...

#1
Foto - Sabah'ta yer alan habere göre, yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Sabah'ta yer alan habere göre, yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

#2
Foto - KİRPİ BALIĞI. Oldukça

KİRPİ BALIĞI. Oldukça "sevimli" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Bu balığı pişirenler, balığın kötü organlarını temizlemelidir. Çeşitli restoranlarda işe girmeden önce, kirpi balığının temizlenmesi konusunda eğitimler verilmektedir.

#3
Foto - HÁKARL. İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

HÁKARL. İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

#4
Foto - AHTAPOT (SANNAKJİ). Bu yemeğin tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

AHTAPOT (SANNAKJİ). Bu yemeğin tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

#5
Foto - Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

#6
Foto - 1. Şeker ve şeker ürünleri- Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

1. Şeker ve şeker ürünleri- Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

#7
Foto - 2. Alkol- Dinimizin de yasakladığı ve haram kıldığı alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Alkol tüketimi bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

2. Alkol- Dinimizin de yasakladığı ve haram kıldığı alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Alkol tüketimi bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

#8
Foto - 3. Fast Food- Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır. Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

3. Fast Food- Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır. Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

#9
Foto - 4. Kızarmış yiyecekler- Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar. Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir.

4. Kızarmış yiyecekler- Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar. Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir.

#10
Foto - 5. İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar- Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki yaşlarda Alzheimer´a neden olur.

5. İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar- Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki yaşlarda Alzheimer´a neden olur.

#11
Foto - 6. Çok tuzlu gıdalar- Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.

6. Çok tuzlu gıdalar- Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.

#12
Foto - 7. İşlenmiş proteinler- Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır. Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.

7. İşlenmiş proteinler- Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır. Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.

#13
Foto - 8. Trans yağlar- Kesinlikle her türlü trans yağdan uzak durulmalıdır. Trans yağlar bir çok ciddi soruna yol açar. Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların en çok bilinenidir. Az bilinen ise beyne de oldukça zarar verdiğidir. Refleksleri öldürür, beyin işlevinin kalitesini düşürür. Ayrıca felç riskini de maksimum düzeye çıkarır. Alzheimer benzeri etkileri de uzun vadede ortaya çıkar.

8. Trans yağlar- Kesinlikle her türlü trans yağdan uzak durulmalıdır. Trans yağlar bir çok ciddi soruna yol açar. Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların en çok bilinenidir. Az bilinen ise beyne de oldukça zarar verdiğidir. Refleksleri öldürür, beyin işlevinin kalitesini düşürür. Ayrıca felç riskini de maksimum düzeye çıkarır. Alzheimer benzeri etkileri de uzun vadede ortaya çıkar.

#14
Foto - 9. Yapay tatlandırıcılar- İnsanlar zayıflamak için şeker yerine yapay tatlandırıcı kullanırlar. Bunların daha az kalori içerdiği doğru olsa da faydasından çok zararı vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.

9. Yapay tatlandırıcılar- İnsanlar zayıflamak için şeker yerine yapay tatlandırıcı kullanırlar. Bunların daha az kalori içerdiği doğru olsa da faydasından çok zararı vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.

#15
Foto - 10. Nikotin- Nikotinin zararları saymakla bitmez. Beyinle ilgili olanına gelince; Vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

10. Nikotin- Nikotinin zararları saymakla bitmez. Beyinle ilgili olanına gelince; Vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

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