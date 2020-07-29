2020-07-29 09:08:50 Sağlıklı diye tüketiliyor... Bu besinler zehir saçıyor!
Tüketilen bazı besinlerin sağlıklı olduğu düşünülse de vücudumuzda çeşitli olumsuz etkilerde bulunabiliyorlar. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgilere göre dünyada tüketilen çeşitli besinler ve günlük hayatta tükettiğimiz kuruyemiş gibi yiyeceklerin zararları olabileceği ortaya çıktı. Özellikle yurt dışında yetişen bazı besinlerin faydalı olduğu iddialarına karşın, tüketiminin zararlı olabileceği yönünde sonuçlara varıldı. İşte tüketmeden önce bir daha düşünmemiz gereken en zararlı besinler...