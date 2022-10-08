Sağlıklı bir kalp için bunları ihmal etmeyin

Çok yüksek gürültüden kaçının Geceleri hava ve karayolu trafiğinden kaynaklanan gürültü kirliliği de kalp sağlığı için bir tehdittir. Bu, çeşitli araştırmalarla doğrulanmaktadır. Araştırmacılar, 60 desibelin üzerindeki gürültüye uzun süre maruz kalmanın yüksek tansiyon ve artan kalp hasarı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Aşırı gürültü kortizol, adrenalin ve noradrenalin gibi stres hormonlarının seviyelerini yükseltir ve bağışıklık sistemi, otonom sinir sistemi ve kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Gürültüye karşı rahatlatıcı müzikler dinleyebilirsiniz. Bunlar, kalp için doğal bir sakinleştiricidir. Oxford Üniversitesi'nde kardiyologlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kalple aynı ritmi takip eden klasik müzik, kalp atış hızını düşürür ve tansiyonu düzenler.