2023-04-19 16:41:18 Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Bursa’da hastanenin ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak çalışan sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.
'Altında bütün tahminlerim tuttu' diyen Haluk Özdil: Gram altın 29 Mayıs'tan inanılmaz bir rakamı görecek
Bursa’da hastanenin ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak çalışan sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak görev yapan H. C.’den (34) iş arkadaşları uzun süre haber alamayınca durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kapıyı açmalarıyla birlikte C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, H. C. kolunda damar yolu açılmış halde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23