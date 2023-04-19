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Hayat-Aktüel
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Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

2023-04-19 16:41:18
Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Bursa’da hastanenin ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak çalışan sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.

#1
Foto - Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak görev yapan H. C.’den (34) iş arkadaşları uzun süre haber alamayınca durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

#2
Foto - Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

İtfaiye ekipleri kapıyı açmalarıyla birlikte C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

#3
Foto - Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Öte yandan, H. C. kolunda damar yolu açılmış halde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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