Noyan Doğan'dan emekli maaşı açıklaması: Düzenleme yolda

SEÇENEKLERDEN BİRİ SEYYANEN ZAM OLMASI Seçeneklerden biri geçmişte olduğu gibi emeklilere seyyanen zam yapılması. Seyyanen zammın iki formülü var. Birincisi, örneğin, yüzde 10 gibi tüm emeklileri kapsayacak bir zam. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmanın, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde olacağının altını çizdi. Bu şekilde yapılacak uygulamada; yüksek emekli aylığı alanın maaş zammı daha yüksek olurken, düşük emekli aylığı alanın daha düşük oluyor. Örneğin, yüzde 10 zam denildiği zaman 98 bin lira emekli maaşı alanın zam tutarı 9 bin 800 lira oluyor ve maaşı 107 bin 800 liraya çıkıyor; 24 bin lira maaş alanın zam oranı 2 bin 400 lira oluyor ve maaşı 26 bin 400 liraya çıkıyor. Bu durum emekliler arasında maaş farkını daha da açıyor ve hakkaniyetli olmuyor.