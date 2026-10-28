Noyan Doğan'dan emekli maaşı açıklaması: Düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda, emekliler ile ilgili yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Erdoğan, konuşmasında, “Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz” dedi. Açıklama sonrası gözler, 2027 başında verilecek emekli maaş zamlarına çevrildi. Yılsonu enflasyon hedefi çerçevesinde, geçmiş altı aylık enflasyona göre; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaş zam oranı tahmini yüzde 10’larda olacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zam alacaklar, enflasyona göre de tahmini zam oranı yüzde 8-9’ları bulacak. Buna göre de en düşük emekli memur maaşı 33 bin liraya yükselecek.