CHP’li Manavgat Belediyesi rüşvet davasında karar açıklandı: Niyazi Nefi Kara için 46 yıl 10 ay hapis!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Antalya Manavgat Belediyesi'nde yönelik rüşvet yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında Niyazi Nefi Kara ile makamında baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan tutuklu sanık eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in yargılandığı davada karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara hakkında 46 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında karar açıklandı...

Makamında baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan tutuklu sanık eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'inde aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kara'yı birçok suçtan toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 2 milyon 500 bin TL adli para cezasına hükmedilirken, Side'deki villasının müsaderesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan deliller, tanık ifadeleri ve soruşturma kapsamındaki değerlendirmeler doğrultusunda Niyazi Nefi Kara hakkında çeşitli suçlardan ayrı ayrı ceza verdi.

Buna göre Kara; İrtikap suçundan 10 yıl 10 ay, örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıl, zimmet suçundan 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Verilen cezaların toplamı 46 yıl 10 ay 13 gün olarak açıklandı.

Hüseyin Cem gül 41 yıl, Sıla Ceyhan Berkaya 12 yıl, Mehmet Engin Tüter 40 yıl, Bület Şahbaz 7 yıl, Demir Demir 17 yıl, İlker Günay 23 yıl, Mesut Kara 22 yıl, Mehmet Okan Kaya 8 yıl, Ercan Gündal 4 yıl, Mehmet Tosak 5 yıl, Cem Çakır 3 yıl 9 ay, Demir Demir ve İlker Günay tutuklandı, Cem Çakır yurtdışı çıkış yasağı

Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin TL adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Ayrıca Side'de bulunan villasının müsaderesine, yani devlet tarafından el konulmasına karar verildi.

Yorumlar

Vatandaş

Manavgat ne güzel,sanıklarla muhatap olmadan, sanık olarak ciddi sekilde cezasını kesip attı,darısı,turpun büyüğününün ve çetesinin yargılanmasında showlar,sanığa sayın felan olmadan en üstden cezalarınin kesilmesini bekliyoruz.

Eren

Darısı özgür ve avanelerinin başına
+90 (553) 313 94 23