CHP’li Manavgat Belediyesi rüşvet davasında karar açıklandı: Niyazi Nefi Kara için 46 yıl 10 ay hapis!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Antalya Manavgat Belediyesi'nde yönelik rüşvet yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında Niyazi Nefi Kara ile makamında baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan tutuklu sanık eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in yargılandığı davada karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara hakkında 46 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.