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Hayat-Aktüel
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Sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı

2021-08-01 17:29:38
Sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı

Kars-Sarıkamış'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

#1
Foto - İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintisi oluştu.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintisi oluştu.

#2
Foto - Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

#3
Foto - Şiddetli sağanak bazı yollarda çökmeye neden oldu, rögarlar kapandı, ev ve iş yerlerinin zemin katına su doldu.

Şiddetli sağanak bazı yollarda çökmeye neden oldu, rögarlar kapandı, ev ve iş yerlerinin zemin katına su doldu.

#4
Foto - Esnaf iş yerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Esnaf iş yerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

#5
Foto - Sağanağın etkisini devam ettirdiği bölgede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de baskının yaşandığı yerlerden vidanjörle suları boşalttı.

Sağanağın etkisini devam ettirdiği bölgede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de baskının yaşandığı yerlerden vidanjörle suları boşalttı.

#6
Foto - İnönü Mahallesi sakinlerinden Mücahit Demir, AA muhabirine, sağanağın birden bastırdığını belirterek,

İnönü Mahallesi sakinlerinden Mücahit Demir, AA muhabirine, sağanağın birden bastırdığını belirterek, "Yukarıdan gelen sular evimizin alt kısmına doldu, belediye ekipleri geldi, şimdi suları çekiyorlar." dedi.

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