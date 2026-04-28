Kütahya'da baba oğul resmen hazine buldu: Sepetleri ağzına kadar doldurdular

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu" dedi.