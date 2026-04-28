  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe’de Tedesco’nun yerine o isim geliyor! Herkes ters köşe olacak Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Gece yarısı kallavi zam geldi Libya'dan şok hamle: Türkiye düşmanı ülkeyle deniz yetki konusunda anlaşma yaptılar Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo Altın düştü, gözler Fed'de! İşte güncel fiyatlar Herkes lüks villa bekliyordu ama... Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut’un yaşadığı ev herkesi şaşırttı Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD’den İran’ın sürpriz teklifine cevap CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü Türkiye’nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kütahya'da baba oğul resmen hazine buldu: Sepetleri ağzına kadar doldurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alana çıkan İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz hazine değerinde ürün buldu. Baba oğul sepetleri peş peşe doldurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi esnaflarından İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, ormanlık alanda çıktıkları mantar avında adeta "hazine" buldu. Bahar aylarının nadide lezzeti kuzu göbeği mantarının peşine düşen baba-oğul, topladıkları 4 sepet mantarla görenleri hayrete düşürdü.

Bahar yağmurlarının ardından doğada kendini gösteren ve gastronomi dünyasının en değerli mantarlarından biri olan kuzu göbeği, bu kez Tavşanlılı esnaf İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz'ün yüzünü güldürdü.

Tavşanlı'dan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanlara giden baba-oğul, gün boyu süren aramaların sonunda bereketli bir hasada imza attı. Adım adım ormanı tarayan Gündüz ailesi, buldukları kuzu göbeği mantarlarıyla kısa sürede 4 sepeti doldurmayı başardı.

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu" dedi.

Doğada nadir bulunması ve tıbbi değerinin yüksek olması nedeniyle piyasa değeri oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı, hem yerel halkın hem de tüccarların yoğun ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise mantar toplama konusunda tecrübesiz olan vatandaşları, doğada bulunan zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Baba ve oğlun bu bereketli mantar avı, ilçedeki diğer mantar meraklıları için de motivasyon kaynağı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23