Yeniakit Publisher
Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar
Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Dost ve kardeş ülke Bangladeş, Türkiye'den ATAK helikopteri tedarik etmeye hazırlanırken Hindistan'dan kirli bir hamle geldi.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirmeyi planladığı büyük ölçekli tedarik süreçleri öncesinde komşu ülkelerden kasıtlı şekilde asılsız haberler yayıldığı belirtilmekte.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Bangladeş medyasına göre Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirmeyi planladığı büyük ölçekli tedarik süreçleri öncesinde komşu ülkelerden kasıtlı şekilde asılsız haberler yayılmakta. Bu tür içeriklerin ülke içindeki bazı çevreler tarafından da büyütülerek servis edildiği ifade edilmekte.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Defense Technology of Bangladesh’in haberine göre özellikle Hindistan merkezli NorthEast News platformunun, Bangladeş Hava Kuvvetleri içerisinde Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) bağlantılı bir unsurun yakalandığına ilişkin iddiaları herhangi bir somut kanıt sunmaksızın yayımladı.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Bahse konu haberi kaleme alan gazeteci Chandan Nandi’nin daha önce de Bangladeş’i hedef alan benzer şekilde doğrulanmamış içerikler yayımladığı iddia edilirken, bu tür haberlerin kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu görülüyor.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Keza Bangladeş’in Türkiye’den farklı sistemlere yönelmesi özellikle Hindistan’da rahatsızlığa sebep olmuştu. Bangladeş medyasında yer alan değerlendirmelerde, özellikle savunma tedarik süreçlerinin hassasiyetine dikkat çekilerek, büyük projeler öncesinde bilgi kirliliğinin arttığına vurgu yapılıyor.

Foto - Hindistan'dan Türkiye'nin ATAK helikopterine karşı kirli hamle: Her şeyi sessiz sedasız yaptılar

Bu çerçevede, T129 ATAK taarruz helikopteri tedarikine yönelik olası bir anlaşma sürecinde de benzer dezenformasyon girişimlerinin devreye sokulduğu ifade edilmekte.

