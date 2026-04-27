Gündem
Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık
Haber Merkezi

Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Dış Politika Danışmanı Sotiris Serbos, Türkiye yüzünden Fransa ile anlaşma yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Dış Politika Danışmanı Sotiris Serbos, Fransa ile yapılan anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hegemonya kurma çabalarına bir cevap olduğunu söyledi.

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Serbos, "Bu nedenle bunun endişeye neden olması doğal bir durum" ifadelerini kullandı.

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin uluslararası ve bölgesel gelişmelere göre şekilleneceğini belirten Serbos, İran’da savaşın nasıl sonuçlanacağı, Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolü ve İsrail ile rekabetinin belirleyici olacağını itiraf etti.

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Serbos ayrıca, "Yunanistan, revizyonist emelleri olan bir ülkenin tehdidi altında" dedi.

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

Yunan basını, ayrıca Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki tutumunun Batılı müttefikler tarafından bile durdurulamadığını itiraf etti:

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

"Ankara, Yunanistan'ın Batılı müttefikleri nezdinde kazandığı 'puanlara' rağmen temel planından vazgeçmiyor. Bu planın merkezinde, Türkiye-Libya mutabakatından asla geri adım atmayacağı pozisyonu yer alıyor. Türkiye, uluslararası sularda kendi izni olmadan yürütülen her türlü projeyi engelleyebilecek stratejik bir güce ulaştı."

Foto - Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

