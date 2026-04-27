Gündeme oturacak itiraf: Türkiye yüzünden Fransa ile anlaştık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Dış Politika Danışmanı Sotiris Serbos, Türkiye yüzünden Fransa ile anlaşma yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Dış Politika Danışmanı Sotiris Serbos, Fransa ile yapılan anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hegemonya kurma çabalarına bir cevap olduğunu söyledi.
Serbos, "Bu nedenle bunun endişeye neden olması doğal bir durum" ifadelerini kullandı.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin uluslararası ve bölgesel gelişmelere göre şekilleneceğini belirten Serbos, İran’da savaşın nasıl sonuçlanacağı, Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolü ve İsrail ile rekabetinin belirleyici olacağını itiraf etti.
Serbos ayrıca, "Yunanistan, revizyonist emelleri olan bir ülkenin tehdidi altında" dedi.
Yunan basını, ayrıca Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki tutumunun Batılı müttefikler tarafından bile durdurulamadığını itiraf etti:
"Ankara, Yunanistan'ın Batılı müttefikleri nezdinde kazandığı 'puanlara' rağmen temel planından vazgeçmiyor. Bu planın merkezinde, Türkiye-Libya mutabakatından asla geri adım atmayacağı pozisyonu yer alıyor. Türkiye, uluslararası sularda kendi izni olmadan yürütülen her türlü projeyi engelleyebilecek stratejik bir güce ulaştı."
