Gündem
8
Yeniakit Publisher
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye'nin konuştuğu kaymakamla ilgili beklenmedik karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye'nin konuştuğu kaymakamla ilgili beklenmedik karar

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ü görevden alıp soruşturma başlattı. Eligül'ün yeni görevi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ile ilgili düğmeye bastı. Sosyal medya hesabından tartışmalı paylaşımlar yapan Eli gül ile ilgili Ankara Valiliğinin ardından İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

Kaymakam Muharrem Eligül, kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a verdiği yanıtla gündem oldu.

Milletvekilinin sosyal medya üzerindeki eleştirilerine sert bir dille karşılık veren Eligül, Akdoğan’a yönelik "Kes lan" ifadesini kullandı.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımlamıştı. Eligül, mesajı kısa süre sonra silmişti.

Eligül, sildiği paylaşımda "Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarıda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlatmıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Kardeşim Kaymakam CHP'li gereksizlere hak ettikleri cevabı vermiş, ne diye soruştur açılıyor? Adamı taktir ettim ben helal olsun dedim, ama bu soruşturma ve görev yerinin değiştirilmesi hiç iyi olmadı maalesef!!!

Alperen

Anlamadım kaymakam dürüstçe gerekli cevabı vermiş neyin soruşturmasi kaymakamın arkadindayiz,doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar amma Allah büyük elbet 10 .köy bulunur.Biz azınlıkların selahiyeti bitti diyorduk ama hala seslerini birilerine iletebiliyorlar yazık vesayet bitmemiş
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti
Gündem

AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti

Siyaset dünyanın tanınan isimlerinden, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti. Açıkalın'ın cenazesi, yarı..
Yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı
Dünya

Yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında bir yolcu uçağı düştü. Kazada 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. ..
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın zaferi ile son buldu...
İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
Dünya

İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!

İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci ola..
