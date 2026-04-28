Shell ünlü petrol şirketini sessiz sedasız satın aldı: Tamı tamına 2 milyar varil petrol...
Akaryakıt devi Shell ünlü petrol şirketini sessiz sedasız satın alıyor. Dev satın almayla 2 milyar varillik petrol Shell'in eline geçecek. İşte detaylar...
Shell, ARC Resources'i 16.4 milyar dolara satın alıyor. Bu satın alma, Shell’in 2016’da BG Group’u almasının ardından en büyük işlemi olarak dikkat çekiyor. Analistler, şirketin son dönemde yaşlanan üretim sahaları nedeniyle ya yeni keşiflere ya da büyük bir satın almaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyordu.
ARC’ın üretim sahalarının, Shell’in Kanada’daki mevcut varlıklarına ve yüzde 40 ortak olduğu LNG Canada tesisine yakın olması, anlaşmanın stratejik önemini artırıyor. Bu sayede Asya pazarına sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının daha hızlı yapılması hedefleniyor.
Shell, ARC hissedarlarına hisse başına 8.20 Kanada doları nakit ve 0.40247 Shell hissesi verecek. Bu teklif, son 30 günlük ortalama hisse fiyatına göre yaklaşık prim anlamına geliyor. Şirket ayrıca yaklaşık 2.8 milyar dolarlık net borcu da devralacak.
Satın alma ile Shell’in rezervlerine yaklaşık 2 milyar varil petrol eşdeğeri eklenecek. Bu adım, şirketin üretim büyüme hedefini de yukarı çekti. Shell, 2025’e kıyasla yıllık bileşik üretim artışı hedefini yüzde 1’den yüzde 4’e yükseltti.
Şirket, anlaşmanın 2027’den itibaren hisse başına nakit akışını artırmasını ve çift haneli getiri sağlamasını bekliyor. Tüm bunlar, yıllık 20-22 milyar dolarlık yatırım planını etkilemeden gerçekleşecek. Piyasa tarafında ise anlaşmaya ilk tepki sınırlı oldu; Shell hisseleri hafif gerilerken Avrupa enerji endeksi yükseliş kaydetti.
