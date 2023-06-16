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Türkiye
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Sağanak sonrası sel vurdu!

2023-06-16 08:37:56
Sağanak sonrası sel vurdu!

Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

#1
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

Şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Günebakan köyünde, dereden çamur aktı.

#2
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

Derenin etrafında toplanan vatandaşlar çamur dolu selin gelişini cep telefonlarıyla kaydetti.

#3
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

Aşırı yağış sonucu Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan köyüne giden yol ulaşıma kapandı.

#4
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sağanak yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği Günebakan Köyü’nde incelemelerde bulundu.

#5
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

Vali Makas, beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Günebakan köyünde meydana gelen taşkınların yaşandığı alanları gezerek, İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ yetkililerinden bilgiler aldı.

#6
Foto - Sağanak sonrası sel vurdu!

İlgili kurumların bölgeye kısa süre içerisinde ulaştığını ifade eden Vali Makas, temizlik çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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