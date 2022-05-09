Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Mersin'de ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yeniakit Publisher 2022-05-09 09:47:00 - Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.