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Dünya
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Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

2022-05-09 09:47:52
Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Mersin'de ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

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Foto - Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Mersin'de ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yeniakit Publisher 2022-05-09 09:47:00 - Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Yerel Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Mersin'de ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yeniakit Publisher 2022-05-09 09:47:00 - Şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

#2
Foto - Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

#3
Foto - Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şahısları gözaltına aldı.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şahısları gözaltına aldı.

#4
Foto - Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.

Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.

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