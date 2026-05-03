  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı Şehir ve insanlıktan sonra sağlık sistemi de çöktü Yorganlar nasıl yıkanır? Yorganı böyle yıkayınca pamuk gibi oluyor! Yün yorganlar nasıl yıkanır? Bankalardan vatandaşa kampanya tuzağı İstanbul'a getirmek için... Galatasaray'ın Bernardo Silva kozu! Olacak mı bakalım...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Akit TV’de her cumartesi yayımlanan, Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına konuk oldu. Albayrak, Türkiye’nin siyasi ve düşünsel tarihine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, Milli Görüş hareketinin doğuşundan Osmanlı’nın son dönemine, Diyanet’in yapısından Türkiye’de din-devlet ilişkilerine kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Programda ilk olarak merhum Necmettin Erbakan ile tanışıklık sürecini anlatan Albayrak, Erbakan’la 1966 yılında bir Yeşilay Kongresi’nde tanıştığını belirtti. O dönem kendisinin Yeşilay Gençlik Kolu Başkanı olduğunu ifade eden Albayrak, Erbakan’ın genç bir akademisyen olarak dikkat çektiğini söyledi. Erbakan’ın sanayi ve ticaret odaları kongresinde kazandığı seçim sonrası çeşitli baskılarla görevden uzaklaştırıldığını savunan Albayrak, bu sürecin yeni bir siyasi hareketin doğuşunu hızlandırdığını belirterek, “Genç ve dinamik bir profesörün etrafında yeni bir siyasi oluşum fikri böylece güç kazandı” dedi.

#2
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Türkiye’nin modernleşme sürecini değerlendiren Albayrak, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren toplumun tarihi ve kültürel hafızasından uzaklaştırıldığını öne sürdü.

#3
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

“Altı yüz yıllık büyük bir medeniyet birikimine sahip bir toplum nasıl bu kadar hızlı biçimde geçmişinden koparıldı, asıl sorulması gereken budur” diyen Albayrak, modernleşmenin köklerden kopmak anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı. Eski yayınlarda dini kavramların sansürlendiğini öne süren Albayrak, Eflatun Cem Güney’in eserlerinden örnek vererek bazı ifadelerin sonraki baskılarda değiştirildiğini söyledi.

#4
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Albayrak, Milli Nizam Partisi’nin kuruluş sürecine ilişkin de dikkat çekici bilgiler paylaştı. Merhum Eşref Edip’in, Mehmet Akif ile yıllarca “bir partimiz ve bir gazetemiz olsa” düşüncesini taşıdığını aktaran Albayrak, “Milli Nizam” isminin de Eşref Edip tarafından önerildiğinin ifade edildiğini söyledi.

#5
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıklığının da eski yıllara dayandığını belirtti. Cezaevinde bulunduğu dönemde Erdoğan’ın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Albayrak, o dönemde Erdoğan’ın özel sektörde çalıştığını ve ziyaretlerinde çocuklarına çeşitli ürünler getirdiğini anlattı.

#6
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

15 yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptığını belirten Albayrak, yazıları nedeniyle kurumdan ihraç edildiğini söyledi. Savunmasında, “Zengin malının zekâtını vermekle yükümlü olduğu gibi, ilahiyatçı yazar da öğrendiği bilginin zekâtını vermekle yükümlüdür” ifadelerini kullandığını aktaran Albayrak, görevine son verildiğini ve kalan maaşının dahi kendisinden geri istendiğini anlattı. “MEŞİHAT MAKAMI YENİDEN İHYA EDİLMELİ” Programda Osmanlı ilmiye geleneğine de değinen Albayrak, İstanbul’daki eski meşihat makamının tarihî kimliğiyle yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu konuda hazırladığı İlmiye Salnamesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim ettiğini belirten Albayrak, yapının yeniden inşası için girişimlerde bulunduğunu ancak çeşitli bürokratik engeller nedeniyle sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

#7
Foto - Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Kendisine yöneltilen ideolojik kimlik sorusuna da net cevap veren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Ben kendimi sağcı, solcu ya da muhafazakâr olarak tanımlamam. Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye’yi ihya etmek için ömrünü adamaya hazır bir kulum.” İslamcılık kavramının tarihsel bir arka planı olduğunu belirten Albayrak, modern yorumlarla kendi düşünce dünyasının örtüşmediğini söyledi. YAKIN TARİHE DAİR ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER Programda 27 Mayıs Darbesi, 31 Mart Vakası, Osmanlı’nın son dönemindeki siyasi gelişmeler ve Türkiye’de sağ-sol çatışmaları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, özellikle eğitim, yayıncılık ve dini hayat üzerindeki baskıların Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin izler bıraktığını savundu. Programın sonunda Türkiye’ye dair umudunu koruduğunu vurgulayan Albayrak, “Ben hayatım boyunca her sabah yeni bir umutla uyandım. Hiç karamsar olmadım. Türkiye için hâlâ umut var” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenm..
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
Hani 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek övüyordunuz CHP’liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti
Dünya

Hani 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek övüyordunuz CHP’liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti

CHP'lilerin 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek öve öve bitiremediği Almanya eski başbakanı Angela Merkel'in makyaj faturası şoke etti...
Takiyeci Bali, Kasadolu’na tosladı!
Gündem

Takiyeci Bali, Kasadolu’na tosladı!

Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de uyguladığı katliam devam ededursun çifte vatandaşların Siyonistlere desteği dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23