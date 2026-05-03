Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı
TAYFUN TAŞ/İSTANBUL Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Akit TV’de her cumartesi yayımlanan, Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına konuk oldu. Albayrak, Türkiye’nin siyasi ve düşünsel tarihine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, Milli Görüş hareketinin doğuşundan Osmanlı’nın son dönemine, Diyanet’in yapısından Türkiye’de din-devlet ilişkilerine kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalar yaptı.