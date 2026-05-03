Sadık Albayrak Kırmızı Masa’da yakın siyasi tarihe ışık tuttu: Türkiye’nin hafızasıyla bağı koparıldı

Kendisine yöneltilen ideolojik kimlik sorusuna da net cevap veren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Ben kendimi sağcı, solcu ya da muhafazakâr olarak tanımlamam. Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye’yi ihya etmek için ömrünü adamaya hazır bir kulum.” İslamcılık kavramının tarihsel bir arka planı olduğunu belirten Albayrak, modern yorumlarla kendi düşünce dünyasının örtüşmediğini söyledi. YAKIN TARİHE DAİR ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER Programda 27 Mayıs Darbesi, 31 Mart Vakası, Osmanlı’nın son dönemindeki siyasi gelişmeler ve Türkiye’de sağ-sol çatışmaları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, özellikle eğitim, yayıncılık ve dini hayat üzerindeki baskıların Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin izler bıraktığını savundu. Programın sonunda Türkiye’ye dair umudunu koruduğunu vurgulayan Albayrak, “Ben hayatım boyunca her sabah yeni bir umutla uyandım. Hiç karamsar olmadım. Türkiye için hâlâ umut var” dedi.