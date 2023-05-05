  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
2
Sadece üstün zekalılar 7 saniye içinde bulabiliyor! Bakalım görebilecek misiniz?

2023-05-05 01:11:32
Sadece üstün zekalılar 7 saniye içinde bulabiliyor! Bakalım görebilecek misiniz?

Paylaşılan bir görsel, alfabeden bir grup “O” harfini gösteriyor. Harflerin arasına gizlenmiş bir sayı var ve siz bu sayıyı 7 saniyede bulmakla görevlisiniz. Bunun gibi bir optik yanılsama meydan okuması, gözleminizi ve zekanızı teste tabi tutmanın harika bir yolu... Sayıyı bulmanın anahtarı, görüntüyü dikkatlice izlemek ve bir sayıyla herhangi bir benzerlik bulup bulmadığınızı görmektir. Bir sayı harflerle ustalıkla harmanlanmış ve ilk bakışta sayıyı ayırt etmek zor. Yalnızca istisnai gözlem becerilerine sahip olanlar, sayıyı zaman sınırı içinde tespit edebilir. Bu resimdeki numarayı buldunuz mu? Resme çok dikkat edin.

#1
Foto - Sadece üstün zekalılar 7 saniye içinde bulabiliyor! Bakalım görebilecek misiniz?

Gizli sayı görselin sağ tarafında görülebiliyor, görünüş olarak “O” harfinden biraz farklı. O daha yuvarlakken, 0 rakamı ince tarafa doğru biraz daha fazladır.

Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki
Dünya

Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'yı, (Kremlin'in Ukrayna'nın yaptığını belir..
Korumalar apar topar uzaklaştırdı! Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Korumalar apar topar uzaklaştırdı! Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Kadıköy'de geçmişte FETÖ tarafından sulandırılan Ergenekon ve Balyoz ..
ABD'den MİT’le ilgili çıldırtan açıklama! Eğer doğruysa...
Dünya

ABD'den MİT’le ilgili çıldırtan açıklama! Eğer doğruysa...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonu, DEAŞ'ın arkasındaki asıl..
Hintli SİHA subayının taktığı peç büyük tepki çekti! Yunan generalin elini sıktı
Gündem

Hintli SİHA subayının taktığı peç büyük tepki çekti! Yunan generalin elini sıktı

Yunanistan'da düzenlenen "Iniochos 2023" tatbikatına katılan Hintli SİHA operatörünün, 'Mehmetçik Busters (Avcıları)' yazılı peç taktığı ort..
Başkan Erdoğan'dan emekli ve asgari ücrete zam müjdesi
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan emekli ve asgari ücrete zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'da yaptığı açıklamada, emekli maaşları ve asgari ücrete yeni zam me..
Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!
Gündem

Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u kendi haline bırakırken, vatandaşlar ise sarhoş İETT şoför..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23