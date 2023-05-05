Sadece üstün zekalılar 7 saniye içinde bulabiliyor! Bakalım görebilecek misiniz?

Paylaşılan bir görsel, alfabeden bir grup “O” harfini gösteriyor. Harflerin arasına gizlenmiş bir sayı var ve siz bu sayıyı 7 saniyede bulmakla görevlisiniz. Bunun gibi bir optik yanılsama meydan okuması, gözleminizi ve zekanızı teste tabi tutmanın harika bir yolu... Sayıyı bulmanın anahtarı, görüntüyü dikkatlice izlemek ve bir sayıyla herhangi bir benzerlik bulup bulmadığınızı görmektir. Bir sayı harflerle ustalıkla harmanlanmış ve ilk bakışta sayıyı ayırt etmek zor. Yalnızca istisnai gözlem becerilerine sahip olanlar, sayıyı zaman sınırı içinde tespit edebilir. Bu resimdeki numarayı buldunuz mu? Resme çok dikkat edin.