Sadece tartıdaki rakamdan ibaret değil! Birçok sinsi hastalığın tetikleyicisi obezite

Ameliyat sonrasında hastaların yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Düzci, tedavinin beslenme programıyla devam ettiğini söyledi. Hastaların ilk dönemde sıvı ve püre ağırlıklı beslenme programlarından geçerek zamanla normal beslenmeye dönebildiğini belirten Düzci, “Ameliyat sonrasında da hastayı asla terk etmiyoruz. Diyetisyen kontrolünde bir beslenme sürecine giriyor. Bir süre sıvı diyet, bir süre püre diyeti, ardından normal diyete geçebiliyor” dedi. Hastaların uzun vadede beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Düzci, yeniden kilo alımının önlenmesi için sağlıklı beslenme düzeninin kalıcı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplumdaki beslenme alışkanlıklarının obezite açısından önemli bir risk oluşturabileceğini belirten Dr. Düzci, sofralarda aynı anda çok sayıda ve yüksek kalorili yiyeceğin bulunmasının fazla tüketimi kolaylaştırabildiğini söyledi. Dr. Düzci, “Çok zengin bir mutfağımız var, bu gurur duyulacak bir şey. Ama aynı zamanda obezite açısından riskli olabilir. Ameliyat yaptığımız hastaları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü mutfağımızın lezzetine kapıldığımız andan itibaren yeniden kilo almaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı. Obezite tedavisi sonrasında ciddi miktarda kilo veren kişilerin elde ettikleri sonucu korumak için davranışlarını değiştirmelerinin önemine dikkat çeken Dr. Düzci, kişinin sağlığı için verdiği emeğin farkında olmasının uzun vadede motivasyon sağlayabileceğini söyledi. Dr. Düzci, “Kilo verdikten sonra kişi ‘formumu korumam gerekiyor’ diyerek daha dikkatli davranmaya başlayabiliyor. Bu yaklaşım gelecekte de formumuzu korumamıza yardımcı oluyor. Kilo verdiğimiz ya da kazandığımız sağlığı geri kaybetmemek adına beslenme alışkanlıklarımıza her zaman dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.