Sadece tartıdaki rakamdan ibaret değil! Birçok sinsi hastalığın tetikleyicisi obezite

Obezite cerrahisinin öncelikle diyet ve egzersiz gibi yöntemlerle kalıcı kilo kaybı sağlayamayan uygun hastalarda değerlendirildiğini belirten Dr. Düzci, “Öncelikle hastaya diyet, egzersiz yaptın mı diye soruyoruz. Hasta bunları yapmamışsa önce diyet ve egzersiz programına yönlendiriyoruz. Ancak bunlarda başarısız olmuş hastalarda obezite cerrahisi gündeme geliyor” ifadelerini kullandı. Ameliyat kararında vücut kitle indeksinin ve eşlik eden hastalıkların önemli olduğunu belirten Dr. Düzci, vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde olması veya 35’in üzerinde olup diyabet, kalp hastalığı ya da hipertansiyon gibi ek hastalıkların bulunması halinde cerrahi seçeneğin değerlendirilebildiğini söyledi. Obezite cerrahisi öncesinde hastaların ayrıntılı bir değerlendirmeden geçirildiğini belirten Dr. Düzci, ameliyat kararının tek bir hekim tarafından verilmediğini söyledi. Hastaların farklı branşlardaki hekimler tarafından değerlendirildiğini belirten Dr. Düzci, uygun bulunan hastalarda cerrahi tedavinin planlandığını ifade etti. Obezite cerrahisinin sanıldığı kadar uzun ve korkutucu bir operasyon olmadığını belirten Dr. Düzci, “Ameliyatımız ortalama 1 saat sürüyor. Hastanede 1 veya 2 gece kadar kalıyor, sonra taburcu oluyor. Elbette ameliyatın ehil ellerde ve uygun şartlarda yapılması çok önemli” dedi. Obezite cerrahisinin uygun hastalarda sağlık açısından önemli kazanımlar sağlayabildiğini belirten Dr. Düzci, obeziteyle ilişkili ölüm riskinde cerrahi sonrasında azalma görüldüğünü ifade etti.