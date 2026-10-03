Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Türk futbolunu parmağında oynatan, masa başı oyunlarıyla maç sonuçlarına müdahale eden vesayet odaklarının kirli maskesi yargı kanadından inen tokat gibi hamleyle bir kez daha düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen MHK soruşturması çerçevesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesinin kapısına kilit vurulması talebiyle dava açtı. Mahkemeye sunulan kumpas belgelerinde; dernek yönetiminin hakemleri "sözden çıkmayan, kolayca biat ettirilen, el altında tutulan ve ötekiler" diyerek gruplara ayırdığı, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde ise liyakat yerine sadakat esasına göre hareket ettiği deşifre edildi.