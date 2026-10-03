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Spor
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Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

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Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Türk futbolunu parmağında oynatan, masa başı oyunlarıyla maç sonuçlarına müdahale eden vesayet odaklarının kirli maskesi yargı kanadından inen tokat gibi hamleyle bir kez daha düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen MHK soruşturması çerçevesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesinin kapısına kilit vurulması talebiyle dava açtı. Mahkemeye sunulan kumpas belgelerinde; dernek yönetiminin hakemleri "sözden çıkmayan, kolayca biat ettirilen, el altında tutulan ve ötekiler" diyerek gruplara ayırdığı, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde ise liyakat yerine sadakat esasına göre hareket ettiği deşifre edildi.

#1
Foto - Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MHK soruşturması kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiği belirtildi.

#2
Foto - Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Hakemlerin gruplara ayrıldığı öne sürüldü: Başsavcılığın dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği yönünde mesaj ve dokümanların tespit edildiği aktarıldı. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği kaydedildi.

#3
Foto - Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Dernek yönetiminin güç unsuru olarak kullanıldığı belirtildi: Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Dernek faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

#5
Foto - Başsavcılıktan fesih talebi: İşte hakemler derneğinde dönen dolaplar

Derneğin feshi talep edildi: Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.

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