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Otomotiv
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Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

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Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri belli oldu...

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#1
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

İşte dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri...

#2
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Renault Clio (Fransa / B Segmenti Hatchback)

#3
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Hyundai Elantra (Güney Kore / Kompakt Sedan)

#4
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

BMW 3 Serisi (Almanya / Premium Kompakt - D Segmenti Sedan)

#5
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Honda Accord (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)

#6
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Volkswagen Passat (Almanya / D Segmenti Sedan - Station Wagon)

#7
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Honda Civic (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)

#8
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Toyota Camry (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)

#9
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Volkswagen Golf (Almanya / Kompakt Hatchback)

#10
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Tesla Model 3 (ABD / Elektrikli D Segmenti Sedan)

#11
Foto - Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!

Toyota Corolla (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)/ kaynak: haber7

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