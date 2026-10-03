Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! Türkiye'de de çok popüler!
Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri belli oldu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri belli oldu...
İşte dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri...
Renault Clio (Fransa / B Segmenti Hatchback)
Hyundai Elantra (Güney Kore / Kompakt Sedan)
BMW 3 Serisi (Almanya / Premium Kompakt - D Segmenti Sedan)
Honda Accord (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)
Volkswagen Passat (Almanya / D Segmenti Sedan - Station Wagon)
Honda Civic (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)
Toyota Camry (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)
Volkswagen Golf (Almanya / Kompakt Hatchback)
Tesla Model 3 (ABD / Elektrikli D Segmenti Sedan)
Toyota Corolla (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)/ kaynak: haber7
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