2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

1. RUSYA (SPETSNAZ) Rus keskin nişancı doktrini, aşırı çevresel koşullara dayanıklılık ve operasyonel derinlik üzerine kuruludur. Teknik Özellik: SVCh ve Orsis T-5000 sistemleri, zorlu iklimlerde dahi mekanik tutarlılığı koruyan dayanıklı iç yapı ve gelişmiş malzeme teknolojisiyle üretilmiştir. Stratejik Yetenek: Hedef belirleme ve yönlendirme entegrasyonu. Keskin nişancılar yalnızca ateş gücü değil, aynı zamanda sahadaki diğer unsurlar için yönlendirici rol üstlenerek topçu ve hava destek unsurlarını koordine eder.