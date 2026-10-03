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2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

2026 Küresel Askeri Kapasite Raporu, dünyanın en ölümcül keskin nişancı güçlerini gözler önüne sererken Türk askeri, gösterdiği üstün performansla tüm dengeleri altüst etti. Yerli savunma sanayisinin geliştirdiği Bora-12 ve ASELSAN optik sistemleriyle donatılan Türk birlikleri, sahada ulaştığı 2.500 metrelik rekor menzille adeta tarih yazdı. İşte uluslararası otoritelerin radarına giren o gurur verici sıralama ve dünyanın en iyi keskin nişancıları listesi...

#1
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

Modern savaşların görünmeyen kahramanları olarak kabul edilen keskin nişancılar, yalnızca isabet oranlarıyla değil, savaşın seyrini değiştirebilen stratejik rolleriyle de öne çıkıyor. 

#2
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

Gelişmiş optik sistemler, yüksek hassasiyetli tüfekler ve zorlu arazi şartlarında edinilen tecrübeler, ülkeler arasındaki rekabeti her geçen gün daha da artırıyor.

#3
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

Uluslararası otoriteler tarafından yayımlanan 2026 Küresel Askeri Kapasite Raporu, keskin nişancılık literatürünün baştan yazıldığını bir kez daha ortaya koydu.  Peki dünyanın en iyi keskin nişancı güçleri hangileri? Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte nefes kesen o sıralama...

#4
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

10. HOLLANDA (KCT – Kraliyet Özel Kuvvetleri) Özel kuvvet yarışmalarında sürekli üst sıralarda yer alan KCT, sınırlı coğrafi hareket alanına rağmen deniz odaklı operasyonlarda yüksek verimlilik sergiliyor. Teknik Özellik: Accuracy International AXMC tüfek platformları, deniz tuzu ve nem kaynaklı aşınmaya karşı özel polimer bazlı koruyucu kaplama ile güçlendirilmiştir. Stratejik Yetenek: Kıyı şeridi (littoral) operasyon konsepti. Şişme bot ve hızlı hücum deniz araçlarıyla hareket ederek, dalga ve akıntı etkisini hesaba katan stabil atış kabiliyeti geliştirilmiştir.

#5
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

9. FİNLANDİYA “Beyaz Ölüm” geleneğini modern teknolojiyle harmanlayan Finlandiya, aşırı soğuk iklim koşullarında operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Teknik Özellik: Sako TRG M10 keskin nişancı sistemleri, -40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda optik buğulanmasını engelleyen ısı kontrollü lens koruma sistemleriyle donatılmıştır. Stratejik Yetenek: Sıfırın altı kamuflaj taktikleri. Operatörler, düşük ısı izi oluşturmak için özel nefes kontrol teknikleri ve vücut ısısını minimize eden saha disiplinleri kullanır.

#6
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

8. LETONYA Son Avrupa müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Letonya, NATO içinde beklenmedik bir yükseliş sergilemiştir. Teknik Özellik: Gelişmiş susturucu sistemleri, atış sırasında oluşan basınç dalgasını ve ses imzasını minimuma indirecek şekilde modüler yapıda tasarlanmıştır. Stratejik Yetenek: Orman ve sık arazi savaşlarında uzmanlaşma. Sessiz hareket kabiliyetiyle hedef tespiti zorlaştırılırken, hızlı konum değişimiyle vur-kaç taktikleri uygulanır.

#7
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

7. NORVEÇ Disiplinli yapısı ve dijital balistik sistemleriyle Norveç timleri, modern keskin nişancılıkta üst seviye performans gösteriyor. Teknik Özellik: Barrett MRAD platformlarına entegre edilen gelişmiş balistik hesaplayıcılar, rüzgar, yükseklik ve çevresel koşulları anlık veriye dönüştürerek atış doğruluğunu optimize eder. Stratejik Yetenek: Yüksek irtifa atış kabiliyeti. Fiyortlar ve dağlık bölgelerden yapılan uzun mesafeli atışlarda üstün isabet oranı sağlanır.

#8
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

6. KANADA (JTF2) Kanada özel kuvvetleri, aşırı uzun mesafeli keskin nişancı atışlarıyla dünya çapında tanınmaktadır. Teknik Özellik: .50 BMG kalibreli McMillan TAC-50 sistemleri, ultra uzun mesafelerde görüntüleme ve hedefleme sağlayan yüksek hassasiyetli optiklerle desteklenir. Stratejik Yetenek: Uzun menzilli balistik öngörü. Merminin ses hızının altına düştüğü kritik mesafelerde oluşan sapmalar ileri hesaplama sistemleriyle telafi edilir.

#9
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

5. BİRLEŞİK KRALLIK (SAS) SAS, geleneksel tecrübe ile modern özel operasyon doktrinini birleştiren en köklü birimlerden biridir. Teknik Özellik: L115A3 keskin nişancı tüfeği, geri tepme kontrolünü artıran özel mekanik tasarım ve optimize edilmiş namlu yapısıyla dikkat çeker. Stratejik Yetenek: Uzun süreli gizli operasyon kabiliyeti. Düşman hatlarının derinliklerinde bağımsız şekilde hareket ederek haftalarca görünmeden görev yürütme yeteneği.

#10
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

4. FRANSA (GIGN & ÖZEL BİRİMLER) Fransız özel kuvvetleri, özellikle kapalı alan ve şehir operasyonlarında yüksek hassasiyetli müdahaleleriyle öne çıkar. Teknik Özellik: PGM Hécate II tüfeklerine entegre edilen hibrit optik sistemler, gece görüş ve termal görüntüyü birleştirerek hedef ayrımını güçlendirir. Stratejik Yetenek: Hassas hedef etkisizleştirme. Rehine güvenliğini riske atmadan, korunaklı alanlardaki tehdit unsurlarına milimetrik müdahale kabiliyeti.

#11
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (USMC & RANGERS) ABD, ileri teknoloji entegrasyonu ve dijital savaş ağıyla keskin nişancılığı sistematik bir seviyeye taşımıştır. Teknik Özellik: Mk22 ASR platformları, uydu ve İHA verilerini doğrudan optik nişangaha aktaran akıllı hedefleme sistemleriyle donatılmıştır. Stratejik Yetenek: Ağ tabanlı savaş entegrasyonu. Gerçek zamanlı veri akışıyla hedef koordinatlarının anlık doğrulanması ve düşük hata oranlı operasyonlar.

#12
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH) Uluslararası askeri çevrelerde kısa sürede dikkat çeken bir ivmeyle zirve seviyeye ulaşan Türkiye, yalnızca yarışma performanslarıyla değil, gerçek muharebe sahasında biriken tecrübe derinliğiyle öne çıkıyor. Poligon odaklı ölçümlerden ziyade, doğrudan çatışma koşullarında şekillenen bir operasyon kültürünü temsil ediyor. Dikkat Çeken Atış: Sahadaki bazı operasyonel görevlerde, 2.500 metreye yaklaşan uzun menzilli isabetlerin kayıtlara geçtiği değerlendirilmektedir. Bu tür atışlar, modern optik sistemler ve çevresel hesaplamaların birleşimiyle mümkün hale gelmiştir ve uluslararası askeri çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır.

#13
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

Teknik Özellik: Bora-12 ve KNT-76 platformlarında ASELSAN üretimi elektro-optik sistemler kullanılır. Yüksek hassasiyetli atış kapasitesi ve gelişmiş hedefleme teknolojisiyle desteklenir. Stratejik Yetenek: Gerçek muharebe tecrübesi. Birlikler, farklı arazi ve çatışma koşullarında edindikleri deneyimle hızlı adaptasyon ve yüksek stres altında karar verme yeteneği kazanmıştır.

#14
Foto - 2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?

1. RUSYA (SPETSNAZ) Rus keskin nişancı doktrini, aşırı çevresel koşullara dayanıklılık ve operasyonel derinlik üzerine kuruludur. Teknik Özellik: SVCh ve Orsis T-5000 sistemleri, zorlu iklimlerde dahi mekanik tutarlılığı koruyan dayanıklı iç yapı ve gelişmiş malzeme teknolojisiyle üretilmiştir. Stratejik Yetenek: Hedef belirleme ve yönlendirme entegrasyonu. Keskin nişancılar yalnızca ateş gücü değil, aynı zamanda sahadaki diğer unsurlar için yönlendirici rol üstlenerek topçu ve hava destek unsurlarını koordine eder.

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