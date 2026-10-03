2 bin 500 metreden vurdu, tüm sıralamaları altüst etti: Türk askeri, en ölümcül keskin nişancılar listesinde bakın kaçıncı?
2026 Küresel Askeri Kapasite Raporu, dünyanın en ölümcül keskin nişancı güçlerini gözler önüne sererken Türk askeri, gösterdiği üstün performansla tüm dengeleri altüst etti. Yerli savunma sanayisinin geliştirdiği Bora-12 ve ASELSAN optik sistemleriyle donatılan Türk birlikleri, sahada ulaştığı 2.500 metrelik rekor menzille adeta tarih yazdı. İşte uluslararası otoritelerin radarına giren o gurur verici sıralama ve dünyanın en iyi keskin nişancıları listesi...