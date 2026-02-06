  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Dünya ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısını merakla takip ederken şok eden bir gelişme yaşandı. 7 füze ve 328 İHA ile başka bir gerilim noktasında saldırı başlatıldı.

#1
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün ülkeye füze ve İHA'larla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

#2
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda 2 "Kinjal" aerobalistik hipersonik füzesi dahil olmak üzere 7 füze kullandığı ifade edildi.

#3
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Rusya'nın ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 328 İHA'yı Ukrayna'ya fırlattığı kaydedilen açıklamada, 297 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği bildirdi.

#4
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Mevcut bilgilere göre Rus ordusunun fırlattığı füzelerin ise hedefe ulaşamadığı aktarılan açıklamada, "Savunma kuvvetlerinin aktif karşı önlemleri sonucu, düşman füzeleri hedeflerine ulaşamadı. Bilgiler netleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektriğin kesildiği bildirildi.

#6
Foto - Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi

Hasar gören enerji altyapılarının bakım ve onarımı için çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Düşmanın, enerji altyapısına yönelik düzenlediği saldırıları sonucu, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki tüketiciler bu sabah elektriksiz kaldı." bilgisi verildi.

