Ürpertici savunma projesi: Güvercinlere çip takıp “biyodron” yapacaklar

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Neiry adlı savunma şirketi, güvercinlere çip takıp “biyodron” yapmayı planlıyor. Gelişme tüm dünyada tartışmalara neden oldu.

Rusya merkezli nöroteknoloji şirketi Neiry, güvercinleri uzaktan kumandalı “biyodronlara” dönüştürmeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Proje kapsamında kuşların beynine nöroimplantlar yerleştiriliyor, bu implantlar aracılığıyla güvercinlerin uçuş rotası insan tarafından yönlendiriliyor. Kuşların sırtına ise çipe bağlı olan kontrol ünitesi, GPS ve güneş paneli içeren mini bir sırt çantası, göğsüne ise küçük bir kamera takılıyor.

Şirket, bu biyodronların mekanik insansız hava araçlarının menzil, ağırlık ya da dikkat çekme gibi sınırlamalar yaşadığı alanlarda kullanılabileceğini savunuyor. Neiry’ye göre güvercinler tek seferde 400 kilometreye kadar durmaksızın uçabiliyor ve güneş paneli sayesinde batarya değişimine ihtiyaç duymuyor.

Biyodronlar ilk kez 25 Kasım 2025’te test edildi. Nöroarayüz yerleştirilen güvercinlerin laboratuvardan havalanıp geri döndüğü deneme uçuşlarının ardından şirket, onlarca kuş “ürettiklerini” ileri sürdü. Resmî açıklamalarda kullanım alanı “izleme” olarak tanımlansa da, projenin askeri ve gizli gözetleme amaçlarıyla da kullanılabilme potansiyeli çok yüksek.

Uzmanlar ise projeye sert tepki gösteriyor. Bloomberg’e konuşan Duke Üniversitesinden biyoetikçi Nita Farahany, canlıların bu şekilde araçsallaştırılmasını “iğrenç” olarak nitelendirirken, Neiry’nin kurucusu Aleksandr Panov şirket bünyesindeki etik uzmanların herhangi bir sakınca görmediğini savundu.

Neiry’nin yatırımcıları arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesiyle kurulan “Ulusal Teknoloji Girişimi” de yer alıyor. Ayrıca şirketin, Putin’in kızı Katerina Tihonova’nın yönettiği Moskova Devlet Üniversitesi Yapay Zekâ Enstitüsü ile iş birliği yaptığı belirtiliyor. Şirket yalnızca güvercinlerle sınırlı kalmayı planlamıyor. Neiry, daha ağır yük taşımak için kargaları, kıyı gözetimi için martıları, açık denizler için ise albatrosları kullanmayı hedefliyor. Ayrıca ineklerin beynine yerleştirilen nöroçiplerle süt verimini artırmaya yönelik deneyler de yürütülüyor. KAYNAK: QHA

