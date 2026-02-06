Ürpertici savunma projesi: Güvercinlere çip takıp “biyodron” yapacaklar

Neiry’nin yatırımcıları arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesiyle kurulan “Ulusal Teknoloji Girişimi” de yer alıyor. Ayrıca şirketin, Putin’in kızı Katerina Tihonova’nın yönettiği Moskova Devlet Üniversitesi Yapay Zekâ Enstitüsü ile iş birliği yaptığı belirtiliyor. Şirket yalnızca güvercinlerle sınırlı kalmayı planlamıyor. Neiry, daha ağır yük taşımak için kargaları, kıyı gözetimi için martıları, açık denizler için ise albatrosları kullanmayı hedefliyor. Ayrıca ineklerin beynine yerleştirilen nöroçiplerle süt verimini artırmaya yönelik deneyler de yürütülüyor. KAYNAK: QHA