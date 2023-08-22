Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Nasser, Kahve tüketimi bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir" diye açıklıyor. "Kahve, mikroplarımızı beslemeye ve beslemeye yardımcı olan hem lif hem de polifenoller içerir, ortalama filtre kahve yaklaşık 1,5 gram lif içerir. Bunu, 2 gram lif içeren bir muz veya yaklaşık 1,8 gram lif içeren yarım bardak yaban mersini ile karşılaştırın. Çoğumuz sadece kahve içerek diyetlerimizde lif alıyoruz. Kahvenin uyanık ve daha odaklanmış hissetmemizi sağladığını biliyoruz, ancak aynı zamanda hafızanızı da geliştirebileceğini biliyor muydunuz? New York Teknoloji Üniversitesi ile bağlantılı araştırma, konuyla ilgili çok sayıda çalışmayı gözden geçirdi ve kafeinin yetişkinlerde ve yaşlı insanlarda hem kısa süreli hem de uzun süreli hafıza üzerinde son derece olumlu bir etkisi olduğunu buldu. Çalışma aynı zamanda katılımcıların işlem hızının, ruh halinin ve dikkat süresinin de iyileştiğini buldu.