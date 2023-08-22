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Sağlık
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Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

2023-08-22 02:53:26
Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Bazı besin ve içeceklerin inanılmaz etkileri bulunuyor. Kimi sağlığınızı ve ruh halinizi etkilerken bazıları da vücudunuzu temizlemeye yardımcı oluyor. Kahveyi herkes sohbet içeceği olarak kabul etse de birçok faydası bulunuyor. Vücudumuza sağladığı faydalar ise inanılmaz derecede fazla.

#1
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Tükettiğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak belirli yiyecek ve içeceklerin bu etkisi diğerlerinden çok daha fazla olabilir.

#2
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Sağlıksız olarak kabul edilen gıdalar diyabetten kansere birçok rahatsızlığın sonucu olabilirken size önereceğimiz bu içecek ise vücudunuzu adeta baştan sona yeniliyor. Başta karaciğer olmak üzere her organlara ve hatta ruh halinize olumlu etkileri bulunan içeceğin tüm faydaları ise şöyle…

#3
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Sabahları daha dinç olmamızı sağlayan, bizi daha zinde tutan ve konsantre olmamızı sağlayan kahvenin faydalarını bilmeyen yoktur. Aynı zamanda uykusuzlukla ilişkilendirilse de kahveyi doğru şekilde tükettiğimizde saymakla bilmeyen faydalarını uzmanlar anlattı...

#4
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Beslenme uzmanları kahvenin tüm faydalarını sizler için anlattı. İnflamasyon, vücudumuzun stres faktörlerinden kurtulmasına ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan doğal bir bedensel süreçtir. Bununla birlikte, daha uzun süreli iltihaplanma birçok sağlık sorununa neden olabilir. Beslenme uzmanı Farzanah Nasser, sade kahvedeki bazı bileşenlerin işe yaradığı yerin tam olarak burası olduğunu söylüyor.

#5
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Kahvenin en sevdiğim faydası, içerdikleri Klorojenik Asit (CGA) gibi polifenoller aracılığıyla antioksidan ve antienflamatuar etkiyi sağlamanın basit bir yolu olmasıdır. İnflamasyon ve antioksidan eksikliği yaşlanmayı hızlandırabilir, enerjimizi azaltabilir, cildimizi, nasıl hissettiğimizi ve hatta çok daha fazlasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle kahve tüketmek genel sağlığımızı desteklemede önemli bir etkendir. diyor.

#6
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Alfred Hastanesi ve Baker Kalp Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kahve severlere iyi bir haber veriyor: Kalp hastalığı olmayan 382.535 kişi üzerinde yapılan araştırma, günde iki ila üç fincan kahve içmenin -15 daha düşük koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi sorunu veya herhangi bir nedenle ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir. En güçlü bağlantı günde bir fincan kahveydi, ancak araştırmacılar günde üç fincana kadar kahvenin faydalı olduğunu gösteriyor.

#7
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Beslenme uzmanı Signe Svanfeldt, Günde yaklaşık bir ila dört fincan kahve tüketiminin güvenli ve hatta potansiyel olarak faydalı olduğu gösterildi. diyor. Karaciğerinize karşı değil de karaciğerinize iyi gelecek bir içecek bulmak oldukça zordur. Daha sağlıklı, karaciğer dostu alternatifler arıyorsanız, o zaman listenizde sade bir kahve (isterseniz buzlu) olmalıdır. Nasser'in dediği gibi, Kahve acı bir yiyecek olarak kabul edilir ve karaciğer ve sindirim süreçlerini desteklemek için harika bir yol olabilir.

#8
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

British Liver Trust'ın 1.000'den fazla çalışmayı içeren mevcut kanıtlara ilişkin bir raporuna göre, düzenli olarak ölçülü miktarda kahve içmek karaciğer kanserini, fibrozu (karaciğer içinde oluşan skar dokusu) ve sirozu önlemeye yardımcı olabilir. Hatta bazı hastalarda sade kahve karaciğer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu nedenle ister filtre kahve için isterseniz bir espresso alın, her iki durumda da, kahvenin en büyük faydalarından biri, vücudun kendi detoks sistemi olan karaciğeriniz üzerindeki etkisidir.

#9
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Beslenme uzmanı olan Svanfeldt, "Kahve tüketimi ve kilo kaybı söz konusu olduğunda, günde yaklaşık bir ila dört fincan kahve, obezite prevalansının azalmasıyla bağlantılıdır " diyor. Kahvenin bunu sağlamasının nedenlerinden biri çok fazla kalori tüketmeden açlık seviyemizi yönetmemize yardımcı olabilmesidir, bu da daha besleyici yiyecekler tüketmemiz için olanak tanır. New York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kahvenin iştahı bastırıcı bir faydası olduğunu, çünkü peptit YY hormonunun salınımını tetiklediğini, yani açlık hislerimizi azalttığını ve böylece bir öğünden diğerine geçebilmemizi sağlamasıdır. Araştırmada bunun için en faydalı olanın kafeinsiz siyah kahve olduğu görüldü.

#10
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Özellikle şeker ve doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler ne kadar çok tüketilirse, kilo vermek için kalori açığı yaratma olasılığınız o kadar azalır. Kafein ayrıca sizi daha uyanık hissettirebilir, bu da dayanıklılık eğitimi dahil olmak üzere günlük hareket ve spor performansına yardımcı olabilir. Bunu bilmek sizi şaşırtabilir ama kahve bağırsak sağlığınızı iyileştirmede en etkili seçeneklerden biridir.

#11
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Nasser, Kahve tüketimi bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir" diye açıklıyor. "Kahve, mikroplarımızı beslemeye ve beslemeye yardımcı olan hem lif hem de polifenoller içerir, ortalama filtre kahve yaklaşık 1,5 gram lif içerir. Bunu, 2 gram lif içeren bir muz veya yaklaşık 1,8 gram lif içeren yarım bardak yaban mersini ile karşılaştırın. Çoğumuz sadece kahve içerek diyetlerimizde lif alıyoruz. Kahvenin uyanık ve daha odaklanmış hissetmemizi sağladığını biliyoruz, ancak aynı zamanda hafızanızı da geliştirebileceğini biliyor muydunuz? New York Teknoloji Üniversitesi ile bağlantılı araştırma, konuyla ilgili çok sayıda çalışmayı gözden geçirdi ve kafeinin yetişkinlerde ve yaşlı insanlarda hem kısa süreli hem de uzun süreli hafıza üzerinde son derece olumlu bir etkisi olduğunu buldu. Çalışma aynı zamanda katılımcıların işlem hızının, ruh halinin ve dikkat süresinin de iyileştiğini buldu.

#12
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

King Saud Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kahvede beyindeki kimyasalların üretimini değiştiren özellikler bulunmaktadır. Kafein, merkezi sinir sistemini uyarır ve bu da üçü ruh halimizi değiştirebilen çeşitli nörotransmitterlerin salınmasını tetikler. Bunlar, vücudun savaş ya da kaç tepkisinde hayati bir rol oynayan noradrenalin; memnuniyet, zevk ve motivasyon duygularıyla bağlantılı olan dopamin; ve öğrenme, anıları saklama, mutlu ve daha güvenli hissetme, vücut ısımızı düzenleme, daha iyi uyuma ve açlığı azaltma becerilerimizi etkileyen serotonin. Çeşitli Avrupa ülkelerinde 5.000 kişiyle yapılan başka bir anket de kahvenin kış aylarında SAD (mevsimsel duygudurum bozukluğu) semptomlarını azaltmak için mükemmel bir yol olduğunu öne sürüyor.

#13
Foto - Sadece 1 bardağı karaciğeri tertemiz ediyor

Uzmanlara göre günde dört fincana kadar kahve tavsiye edilmektedir. Beslenme uzmanı, "Kahvaltıdan sonra ve saat 14:00'ten önce içmeyi hedefleyerek, zevk alıyorsanız ve tolere edebiliyorsanız, günde bir veya iki bardak içmenizi öneririm" diyor. "Sağlıklı kan şekerini desteklemek için kahvaltıdan sonra ve uykunuzu olumsuz etkilememek için saat 14:00'ten önce içmeniz daha sağlıklıdır" Bununla birlikte, diyetimiz ve sağlığımız söz konusu olduğunda, diğer her şey gibi, ne kadar kahve içtiğiniz de kişisel durumunuza bağlıdır. "Ne kadar kahve içeceğiniz, kahveyi iyi tolere edip etmemenize ve kahveyi nasıl sindirdiğinize bağlıdır" diye açıklıyor.

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