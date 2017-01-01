Sade bir başyapıt: Ağa Camii

Kömürpazarı Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii’nin içinde de bir sadelik göze çarpmaktadır.
Duvarları süslü olmayıp, çerçeveler içinde dini yazılar bulunmaktadır.
Taş temel üzerine inşa edilen yapı kâgirdir.
Adapazarı’ndaki küçük camiilerden biridir.
İki kat biçiminde yapılmış ve minaresi sonradan eklenmiştir.
200 yıllık olduğu söylenen camiinin üstü çatılı olup, kiremit döşelidir ve kubbesi bulunmamaktadır.
Camiinin ön bahçesinde bulunan şadırvan 2001 yılında yıkılmış, yerine arka bahçede yeni bir şadırvan yapılmıştır.
Mihrabında aşırı süse kaçılmamış olup, çini süslemesine rastlanmamıştır.
Yalnızca yağlı boya ile biraz şekil verilmiştir.
Tavanı ahşap döşeme olup, tavan ortasındaki elips biçiminde ahşap süsleme ilgi çekicidir.
Camiiyi yaptıranın kimliği ve yapılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak camii alanının önceden mezarlık olduğu, mezarlığın iptal edilerek yerine bu camiinin yapıldığı bilinmektedir.
Ön bahçede tek kalan mezarın taşının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; söz konusu mezarda yatanın bir asker olduğu ve bayraktarlık yaptığı, adının Mustafa olduğu ve 1774 yılında şehit düştüğü ifade edilmektedir.
Camii inşası da muhtemelen bu tarihten önceye tekabül etmektedir.