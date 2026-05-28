Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor
Gazze Şeridi’nin kalbinde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı, acının ve direnişin en somut adresi olmaya devam ediyor.
Masum siviller, can güvenliklerini koruyabilmek adına taş üstünde taş kalmamış harabelerin arasında hayata tutunuyor.
Yıkılan evlerin enkazları üzerine kurulan derme çatma çadırlar, bölgenin gerçek ev sahiplerinin tek sığınağı haline geliyor.
Filistin halkı, karşı karşıya kaldığı tüm bu büyük imkansızlıklara ve zulme rağmen asil duruşundan asla taviz vermiyor.
Yaşanan tüm dram ve olumsuzluklara inat, içlerindeki bayram coşkusunu ve inancını diri tutmayı başarıyorlar.
Umudun hiçbir zaman tükenmediği topraklarda, mukaddes Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte kalpler yeniden kenetleniyor.
Bayramın ikinci gününde bile gökyüzünden eksilmeyen tehditler, halkın bayramlaşma azmini sarsamıyor. Ağır İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen binaların gölgesinde, bu kez çocukların masum sesleri yükseliyor.
Savaşın karanlık yüzünü silmek isteyen minikler için yıkıntılar arasına kurulan salıncaklar birer umut köprüsü oluyor.
Trambolinlerde neşeyle zıplayan Filistinli çocuklar, bombaların neden olduğu derin travmalardan bir an olsun uzaklaşmak istiyor.
Onların yüzündeki küçücük bir tebessüm, tankların ve füzelerin acımasız gücüne karşı adeta meydan okuyor.
Çocukluklarını savaşın gölgesinde geçiren bu yürekler, tüm dünyaya insanlık dersi veriyor.
Yaşanan bu manzara, en zor şartlar altında dahi yaşama sevincinin ve direncin yok edilemeyeceğini gözler önüne seriyor.
El-Bureyc’ten yükselen bu çocuksu çığlıklar, adaletin ve barışın elbet bir gün galip geleceğini haykırıyor. Sonuç olarak Gazze'nin çocukları, yıkıntılar arasında yeşerttikleri bu neşeyle tarihe silinmeyecek bir direniş notu düşüyor.
