  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkente yakışır stat! Çalışmalar son aşamada Sıcak gelişme: Ülkede alarm verildi, Yunan savaş uçakları Türkiye'nin dibine girdi Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor Korku başladı: Türkiye bizi elektriksiz bırakacak AFAD imdadına yetişti Kanyonda film gibi kurtarma operasyonu Saçma sapan kaza... Yaya geçidindeki motosikletliye araba çarptı Türkiye'ye skandal Eurofighter uyarısı: Bir şey yapmaya cüret etmeden önce defalarca düşünmeliler Türkiye'den 6 tane almışlardı: 'Çok memnun kaldık' deyip 18 tane daha ATAK helikopter istiyorlar Çalışan annelere büyük avantaj: Erken emeklilikte yeni dönem
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Gazze Şeridi’nin kalbinde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı, acının ve direnişin en somut adresi olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Masum siviller, can güvenliklerini koruyabilmek adına taş üstünde taş kalmamış harabelerin arasında hayata tutunuyor.

#2
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Yıkılan evlerin enkazları üzerine kurulan derme çatma çadırlar, bölgenin gerçek ev sahiplerinin tek sığınağı haline geliyor.

#3
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Filistin halkı, karşı karşıya kaldığı tüm bu büyük imkansızlıklara ve zulme rağmen asil duruşundan asla taviz vermiyor.

#4
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Yaşanan tüm dram ve olumsuzluklara inat, içlerindeki bayram coşkusunu ve inancını diri tutmayı başarıyorlar.

#5
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Umudun hiçbir zaman tükenmediği topraklarda, mukaddes Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte kalpler yeniden kenetleniyor.

#6
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Bayramın ikinci gününde bile gökyüzünden eksilmeyen tehditler, halkın bayramlaşma azmini sarsamıyor. Ağır İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen binaların gölgesinde, bu kez çocukların masum sesleri yükseliyor.

#7
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Savaşın karanlık yüzünü silmek isteyen minikler için yıkıntılar arasına kurulan salıncaklar birer umut köprüsü oluyor.

#8
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Trambolinlerde neşeyle zıplayan Filistinli çocuklar, bombaların neden olduğu derin travmalardan bir an olsun uzaklaşmak istiyor.

#9
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Onların yüzündeki küçücük bir tebessüm, tankların ve füzelerin acımasız gücüne karşı adeta meydan okuyor.

#10
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Çocukluklarını savaşın gölgesinde geçiren bu yürekler, tüm dünyaya insanlık dersi veriyor.

#11
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

Yaşanan bu manzara, en zor şartlar altında dahi yaşama sevincinin ve direncin yok edilemeyeceğini gözler önüne seriyor.

#12
Foto - Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor

El-Bureyc’ten yükselen bu çocuksu çığlıklar, adaletin ve barışın elbet bir gün galip geleceğini haykırıyor. Sonuç olarak Gazze'nin çocukları, yıkıntılar arasında yeşerttikleri bu neşeyle tarihe silinmeyecek bir direniş notu düşüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ahmet Akıncı'dan gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu o ismi öldürdü
Gündem

Fatih Ahmet Akıncı'dan gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu o ismi öldürdü

Trabzonlu yönetmen Fatih Ahmet Akıncı, İmamoğlu ailesiyle ilgili gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Akıncı, İmamoğlu ailesinin faşist v..
ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı
Gündem

ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. ÇYDD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Özkan Yalım ve A..
Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!
Gündem

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

İzmir'de Özgür Özel'e destek eylemi sırasında TOMA'nın üzerine çıkarak araca zarar veren Deniz Yolçu tutuklandı. Şahsın, İstanbul'da bir kız..
Cebimizdeki Mossad!
Teknoloji

Cebimizdeki Mossad!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17emodellerinde kullanılan kritik çip teknolojilerinin ardındaki karanlık sır gün yüzüne çıktı. ..
Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı
Dünya

Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in şehit olduğunu duyurdu.
PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak
Gündem

PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak

Terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Duran Kalkan, yolsuzluğun merkez üssü haline gelen CHP’ye yapılan operasyonları eleştirdiği konuşmasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23