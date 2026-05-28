Savaş yeniden alevlendi! ABD duyurdu: Arap ülkesi füzelerle vuruldu!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından ortaya atılan iddiaya göre, İran sabah saatlerinde Kuveyt’e yönelik saldırılarda bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından ortaya atılan iddiaya göre, İran sabah saatlerinde Kuveyt’e yönelik saldırılarda bulundu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattı, bu füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla durduruldu.
İran rejimi tarafından gerçekleştirilen bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan 5 dron saldırısından birkaç saat sonra meydana geldi."
Açıklamada, tüm dronların ABD güçleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtilerek, şunlar söylendi:
"ABD güçleri ayrıca Bender Abbas'taki bir İran kontrol merkezinden fırlatılmak üzere olan altıncı bir dronu da engelledi."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23