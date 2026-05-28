Rusya'dan Türkiye yasağı: Tepki yağıyor
Rusya'nın Türk havayolu şirleti Air Anka'ya yasak getirmesi sonrası binlerce kişi mağdur edildi. Moskova'nın söz konusu kararı neden aldığına dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Türk Air Anka’nın Rusya uçuşlarının iptali nedeniyle binden fazla Rus turist hem Türkiye’de hem de Rusya’da mahsur kaldı. Rosaviatsiya’nın izinleri yenilememesi üzerine yaşanan krizde, Anex Tour’un durumu yönetmeye çalıştığı ancak binlerce kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Türk havayolu Air Anka’nın Rusya’ya charter uçuş izninin 25 Mayıs’ta sona erdiğini ve yeni uçuş taleplerinin onaylanmadığını duyurdu. Ajans, kararın Türk sivil havacılık otoriteleriyle koordineli olarak alındığını belirtirken, resmi bir gerekçe açıklamadı.
Yasa dışı bilet satışı iddiaları da gündemde: Air Anka’nın izin süresi dolmasına rağmen Anex Tour’a Ekim sonuna kadar uçuş kapasitesi sattığı öne sürülüyor.
Rusya Seyahat Operatörleri Birliği (ATOR), iptallerden 2 binden fazla Rus turistin etkilendiğini açıkladı. Mağdurlar arasında Türkiye’de mahsur kalanlar olduğu gibi, Rusya’daki havalimanlarında saatlerce bekletilen yolcular da bulunuyor. Mağdur yolculardan Marina Zamotina, 26 Mayıs’ta yapması gereken uçuşunun dört kez ertelendiğini, 50 bin ruble harcadıktan sonra eve dönmek zorunda kaldığını ve iade talebinde bulunduğunu anlattı:
“Tur operatörü suçu havayoluna atarken, havayolu yetkilileri Rosaviatsiya’nın uçuşları yasakladığını söyledi.”
Nadiren de olsa, başka havayollarına aktarılarak tatiline ulaşabilen yolcular da oldu. Anastasia isimli bir yolcu, Anex Tour’un son anda biletlerini İrAero’ya aktarması sayesinde oteline zamanında varabildi.
Anex Tour, mağdur yolculara otelde konaklama, yemek ve farklı havayollarıyla dönüş imkanı sunacağını duyurdu. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) yaşananların “geçici” olduğunu ve sektörün geneline yayılmayacağını belirtti. Rusya Turizm İttifakı Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrttçyan, “Anex Tour’un bu krizdeki tüm finansal sorumluluğu üstleneceğini” söyledi ve endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.
Uzmanlar, Rosaviatsiya’nın Air Anka’nın izinlerini yenilememesinin ardında “siyasi” nedenler olabileceğini belirtiyor. Havacılık güvenliği uzmanı Andrey Patrakov, Rusya’nın Türkiye hattında uçuş kotasında dengeyi sağlamaya çalıştığını ifade ediyor:
“Son dönemde yabancı havayollarının payı arttı. Rusya, kendi filosundaki daralmayı telafi etmek ve rekabet avantajı sağlamak için bu adımı atmış olabilir.”
