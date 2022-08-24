Saçma bina gitti derdi bitmedi

Yaya ve trafik akışının yoğun olduğu bölgede hafriyatın biran önce kaldırılmasını isteyen esnaf Murat Uzunay, yüklenici firmanın belirlenen tarihte işi tamamlamadığını ve her gün cezai işleme maruz kaldığını iddia etti. Uzunay, "4-5 aydır burada bir moloz yığını var ve içinden ufak ufak demir seçiyorlar. Yıkıldı ancak hafriyatının da biran önce kaldırılmasını istiyoruz talep ediyoruz. Trafik ve yaya akışı etkileniyor. Bizler esnaf olarak etkileniyoruz ve bu molozu kaldırmak çokta zor değil. İstenilirse çok çabuk kaldırılır. Bir an önce bu hafriyat molozunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.