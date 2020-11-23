  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
11
Saçları dökülenler dikkat! Bu besinler durduruyor

2020-11-23 17:52:49
Saçları dökülenler dikkat! Bu besinler durduruyor

Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Özellikle günlük hayatımızda yaşadığımız stres ve düzensiz beslenme sorunu saç dökülmesini tetikleyebilir.

#1
Foto - Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

#2
Foto - Saç dökülmesinin nedenleri Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

Saç dökülmesinin nedenleri Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

#3
Foto - Yeşil sebzeler Eğer demir eksikliğine bağlı saç dökülmeniz varsa, yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Demir eksikliğinin belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir. Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor.

Yeşil sebzeler Eğer demir eksikliğine bağlı saç dökülmeniz varsa, yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Demir eksikliğinin belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir. Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor.

#4
Foto - C vitamini Meyveler C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

C vitamini Meyveler C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

#5
Foto - Kuruyemiş Yerfıstığı saç dökülmesine neden olan tiroid bezi sorunlarını engelleyen iyot bakımından oldukça zengin bir kuruyemiş. Saçların normal uzama döngüsünün korumasında E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve sülfür içeren kuruyemişler oldukça etkili. Ceviz, fındık, badem gibi yemişler saçlara doğal parlaklık verir. Kabak çekirdeği omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengindir ve tüm bu mineraller saç sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kuruyemiş Yerfıstığı saç dökülmesine neden olan tiroid bezi sorunlarını engelleyen iyot bakımından oldukça zengin bir kuruyemiş. Saçların normal uzama döngüsünün korumasında E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve sülfür içeren kuruyemişler oldukça etkili. Ceviz, fındık, badem gibi yemişler saçlara doğal parlaklık verir. Kabak çekirdeği omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengindir ve tüm bu mineraller saç sağlığını korumaya yardımcı olur.

#6
Foto - Yoğurt Protein tüketimi saç sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yoğurt, saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından zengindir.

Yoğurt Protein tüketimi saç sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yoğurt, saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından zengindir.

#7
Foto - Çinko içeren deniz ürünleri Balık, karides ve mideye gibi deniz ürünleri saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengelemeye yardımcı olan çinko içerir. Erkek tipi saç dökülmesinde çinko eksikliyle sık karşılaşılıyor.

Çinko içeren deniz ürünleri Balık, karides ve mideye gibi deniz ürünleri saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengelemeye yardımcı olan çinko içerir. Erkek tipi saç dökülmesinde çinko eksikliyle sık karşılaşılıyor.

#8
Foto - Fasulye Hayvansal proteine bir alternatif olan fasulye sağlıklı saçlar için de gerekli olan proteini sağlayabilir.

Fasulye Hayvansal proteine bir alternatif olan fasulye sağlıklı saçlar için de gerekli olan proteini sağlayabilir.

#9
Foto - Tavuk, hindi ve yumurta Gerekli proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine daha az yağlı olan kaliteli protein kaynağı tavuk ve hindi eti tüketebilirsiniz. Ayrıca B12 vitamini ve biotin içeren yumurta saçlarınızı güçlendirir.

Tavuk, hindi ve yumurta Gerekli proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine daha az yağlı olan kaliteli protein kaynağı tavuk ve hindi eti tüketebilirsiniz. Ayrıca B12 vitamini ve biotin içeren yumurta saçlarınızı güçlendirir.

#10
Foto - Saç çıkardığını iddia eden ürünler kansere yol açabilir Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa vb. şeyler yapmamaya çalışın.

Saç çıkardığını iddia eden ürünler kansere yol açabilir Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa vb. şeyler yapmamaya çalışın.

Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı
Dünya

Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı

Alman Der Spiegel dergisi, Libya'ya giden Türk kargo gemisinin İrini Operasyonu kapsamında durdurulduğunu duyurdu. Hukuk dışı arama büyük te..
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından..
Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu 5 kişinin vefat ett..
En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!
Ekonomi

En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!

Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfi ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın oyunun kurallarını ad..
Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ve F-35 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, ‘Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 mil..
Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi
Dünya

Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi

Libya açıklarındaki Türk gemisine arama adı altında adeta baskın yapan Alman askerlerinin aynı gün Panama bandıralı gemideki mürettebata ola..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay