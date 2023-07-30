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Yaşam
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Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

2023-07-30 16:49:26
Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Genetik etkenler, stres ve yaşlanma süreci gibi unsurlar saçın beyazlamasına sebep olabiliyor. Gençliğin izlerini yüzünde taşımak isteyen birçok kişi, çözümü saçlarını renklendirmekte buluyor. Fakat kimyasal süreçlere başvurmak istemeyenler için alternatif, doğanın sunduğu bitkisel kürler oluyor. İşte, saç beyazlamasını engelleyen 6 bitkisel kür önerisi...

#1
Foto - Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

CEVİZ KABUKLARINA DAYALI KÜR İçindekiler: 3 adet ceviz kabuğu Yarım fincan zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kuru maya

#2
Foto - Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Hazırlık: Suna Dumankaya'nın önerdiği bu tarife göre, ilk adımda ceviz kabukları haşlanır. Haşlama suyuna yarım fincan zeytinyağı ilave edilir ve karıştırılır. Son basamakta ise 1 tatlı kaşığı kuru maya karışıma eklenir. Hazırlanan bu karışım kuru saçlara uygulanır ve en az 2 saat süreyle bekletilir. Saçları durularken şampuan kullanabilirsiniz. Bu kürü aylık olarak 1 defa uygulayarak saçlarınızın doğal renk tonunu muhafaza edebilirsiniz.

#3
Foto - Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

SOĞAN VE SARIMSAK İÇEREN KÜR İçindekiler: 5 diş sarımsak 1 adet soğan 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet yumurta sarısı Tüm listelenen malzemeleri bir blenderda parçalayın ve homojen bir yapıya getirin. Hazırladığınız bu karışımı kuru saçlarınızın tamamına iyice yedirin. Eğer olanağınız varsa, bu uygulamayı ayda iki defa yapmanız önerilir. Bilge İbni Sina'nın, 4 ay boyunca sarımsak tüketilmesini tavsiye ettiği aktarılır.

#4
Foto - Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

ISIRGAN YAPRAĞI VE ÇAM TEREBENTİNLİ KÜR İçindekiler: 3 adet ceviz yaprağı 3 adet yeşil ceviz kabuğu 1 diş sarımsak 1 fincan ısırgan yaprağı 1 adet kırmızı soğan kabuğu 1 yemek kaşığı biberiye 1 tatlı kaşığı çam terebentin yağı

#5
Foto - Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Saçların beyazlaşma sürecini durdurmak ve belirli bir yaşa kadar geciktirmek için çam terebentin yağı dışındaki tüm malzemeler bir tencereye konulur. Tencerenin üzerine yaklaşık 1 litre su ilave edilir ve 10 dakika kadar kaynatılır. 10 dakika sonra çam terebentin yağı da eklenir ve ılımasını bekleyin. Ilıyan karışım, saçlara masaj şeklinde uygulanır ve birkaç saat boyunca saçların bu karışımı absorbe etmesi beklenir.

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