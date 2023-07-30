Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Saçların beyazlaşma sürecini durdurmak ve belirli bir yaşa kadar geciktirmek için çam terebentin yağı dışındaki tüm malzemeler bir tencereye konulur. Tencerenin üzerine yaklaşık 1 litre su ilave edilir ve 10 dakika kadar kaynatılır. 10 dakika sonra çam terebentin yağı da eklenir ve ılımasını bekleyin. Ilıyan karışım, saçlara masaj şeklinde uygulanır ve birkaç saat boyunca saçların bu karışımı absorbe etmesi beklenir.