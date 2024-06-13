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Hayat-Aktüel
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Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

2024-06-13 16:51:06
Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için geldiği Gaziantep Özel Hayat Hastanesinde hayatını kaybetti.

#1
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, 12 Haziran tarihinde saç ekimi operasyonu için Gaziantep'e geldi.

#2
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

İddiaya göre, 5 çocuk babası olan Dibo, sabah saat 09:00 sıralarında Gaziantep'teki Özel Hayat Hastanesi'nde saç ekimi operasyonuna girdi.

#3
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

#4
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Hastane yönetimi, Dibo'nun hayatını kaybettiğini polise bildirdi.

#5
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Diğer yandan ailesi ve çocuklarına haber verildi. Dibo'nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

#6
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Acı haberi alan Yasin Dibo'nun yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

#7
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Babasının sapasağlam hastaneye gittiğini ve hastanenin kendilerine babalarının bir anda öldüğünü söylediğini ifade eden Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo, "Babam saç ektirmek için özel hayat hastanesiyle anlaştı. normalde randevusu ayın 14'ündeydi ama gece 12 gibi doktor babamı arayarak randevuyu ayın 12'sine çekildiğini söyledi. Saç ekimi için hastaneye çağırdı. Babam ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar atarak şimdi ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş. Sonra biz hastaneye geldik, bize 'bir şey yok dediler', sonra hastane yönetimi bize, 'dili bir anda döndü vefat etti' dediler. Biz o an şikayetçi olduk, ifademizi verdik, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık. Doktor bu durumu görünce direk hastaneden kaçmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış. Ölüm nedeni neyse bilemiyoruz. Şuan otopsi yapılıyor onu bekliyoruz. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz” diye konuştu.

#8
Foto - Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Öte yandan, hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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