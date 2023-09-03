2023-09-03 14:11:21 Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...
Saç dökülmesi en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Genellikle günde ortalama 80-100 tel arası saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Bu dökülme taramaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu sayının üzerindeki dökülmeleri mutlaka kontrol altına almak gerekiyor. Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için vücudun bazı vitaminlere ihtiyacı var. Bu vitaminler dışarıdan takviye olarak da alınabilir, besinler yoluyla da karşılanabilir.