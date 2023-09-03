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Sağlık
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Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

2023-09-03 14:11:21
Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Saç dökülmesi en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Genellikle günde ortalama 80-100 tel arası saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Bu dökülme taramaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu sayının üzerindeki dökülmeleri mutlaka kontrol altına almak gerekiyor. Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için vücudun bazı vitaminlere ihtiyacı var. Bu vitaminler dışarıdan takviye olarak da alınabilir, besinler yoluyla da karşılanabilir.

#1
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Güçlü ve canlı saçlara sahip olmanın sırrı tükettiğiniz besinlerde gizli. Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekir. Genetik faktörler, stres, yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz yaşam, yetersiz su tüketimi saç dökülmesinin başlıca nedenleri arasında yer alır. Mevsimsel geçişler de saç dökülmesi üzerinde etkilidir. Saça iyi gelen pek çok vitamin var. Vitaminleri takviye olarak alabileceğiniz gibi besinler yoluyla da vitamin eksikliğini karşılayabilirsiniz. Vitamin eksikliği, saç sağlığını direkt olarak etkileyebilir. Yoğun hayat temposu yüzünden düzenli beslenmeye zaman ayırmak çoğu zaman mümkün olmaz. Bu nedenle tüketilen besinlerden alınan vitaminler, vücudunuzun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalabilir.

#2
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Durum böyle olduğunda saç kökleriniz zayıflar. Zayıflayan saç kökleri dökülmeye başlar. Bu durum da saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Zamanla saçlarınız seyrek hale gelir. Genellikle günde ortalama 80-100 tel arası saç dökülmesi normal kabul edilir. Bu dökülme taramaya bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak bu sayının üzerindeki dökülmeleri mutlaka kontrol altına almak gerekir.

#3
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Saç için vitaminler çok çeşitlidir. A vitamini, D vitamini, B vitamini, E vitamini, çinko ve demir bunlardan bazılarıdır. Her bir vitaminin vücutta farklı görev ve işlevleri vardır. Vitamin eksikliği kadar vitamin fazlalığının da vücuda ve saçlara zararı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle B grubu vitamini doğrudan saçlarınızın sağlığı ile ilgilidir. Bu vitamini vücudunuza depoladığınızda saç dökülmesi sorununu sonsuza kadar çözebilirsiniz. İşte saç dökülmesini durduran vitamin deposu besinler...

#4
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

B3 vitamini olarak da bilinen niasin, kan dolaşımına katkı sağlayarak saç büyümesinde rol oynar. Tüm kırmızı etler, tavuk, balık, sakatat, süt ve süt ürünleri, buğday ürünleri, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, havuç, kereviz, badem, çay ve kahve niasin içerir.

#5
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Yumurta B12 vitamini bakımından çok zengindir. Güçlü bir protein deposudur. Deriyi beslediği için saçların çok daha gür çıkmasını sağlar. İçerisinde yüksek oranda kobalt bulunan yumurta, saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı oluyor.

#6
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Havucun içerisinde bol miktarda A, B ve K vitamini vitamini bulunur. Bu özelliği ile saç köklerini güçlendirir. Saçları canlandırır. Saç dökülmesini durdurur. Hem göz hem de saç sağlığına iyi gelen havuç tüketimine ağırlık vermek, daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar.

#7
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Pirinç çok güçlü vitamin kaynaklarından biridir. Pirinç tüketmek sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. Pirinç sak köklerini güçlendirir dökülmeyi önler. Saçların hızlı ve sağlıklı uzamasına destek olur. Ayrıca saçların doğal parlaklığını korumasına yardımcı olur. Pirinç içerisinde bol miktarda biyotin barındırır.

#8
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Yoğurt protein ve B12 vitamini açısından zengindir. Yoğurdu şeker ilavesiz aldığınızdan veya hazırladığınızdan emin olun. Lezzetli bir kombinasyon için fırında patatesle yiyebilir veya canlandırıcı ve besleyici bir atıştırmalık için bir kase yoğurda biraz çilek ekleyebilirsiniz.

#9
Foto - Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Yapılan çalışmalarda deniz yosununun orta seviyeli saç dökülmesi yaşayan kişilerde saç çıkmasını desteklediği ve saç dökülmesini durdurduğu belirtilmektedir. Deniz yosunu dünya çapında kayalıklı sahiller boyunca yetişir ancak genelde yaygın olarak Japonya, Kore ve Çin gibi Asya ülkelerinde tüketilir. Çok güçlüdür ve suşi, çorbalar, güveçler, salatalar, takviyeler ve smoothieler gibi pek çok yemekte kullanılabilirler.

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