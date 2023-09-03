Saç dökülmesini anında kesiyor, yeni saç çıkarıyor! Gerçekten mucizevi bir şey! İşte yapılması gerekenler...

Güçlü ve canlı saçlara sahip olmanın sırrı tükettiğiniz besinlerde gizli. Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekir. Genetik faktörler, stres, yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz yaşam, yetersiz su tüketimi saç dökülmesinin başlıca nedenleri arasında yer alır. Mevsimsel geçişler de saç dökülmesi üzerinde etkilidir. Saça iyi gelen pek çok vitamin var. Vitaminleri takviye olarak alabileceğiniz gibi besinler yoluyla da vitamin eksikliğini karşılayabilirsiniz. Vitamin eksikliği, saç sağlığını direkt olarak etkileyebilir. Yoğun hayat temposu yüzünden düzenli beslenmeye zaman ayırmak çoğu zaman mümkün olmaz. Bu nedenle tüketilen besinlerden alınan vitaminler, vücudunuzun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalabilir.