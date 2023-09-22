Saç dökülmesine yüzde yüz son: Saç her yerden fışkıracak! Birçok yağı bu sebeple satın alıyorlar!

Saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Erkeklerde daha sık olarak görülen saç dökülmesi, 25 yaşına kadar erkeklerin %'ini, 40 yaşına kadar 40'ını, 50 yaşına kadar 50'sini etkiler. Erkek tipi saç dökülmesi, alnın iki yanında ve tepede olabileceği gibi tamamen bütün başı da kapsayabilir. Kadınlarda ise dökülme daha çok, saçların seyrekleşmesi şeklinde kendini gösterir. Bir tedaviye geçilmeden önce, saç dökülmesinin tipinin bir uzman hekim tarafından incelenmesi gerekmektedir. Birçok hastalık, hormonal ve metobolik düzensizlikler ve besinsel etkiler saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu gibi sebepler ortadan kaldırılmadan tedavi hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez. Saç dökülmelerini önlemek için kullandığımız kozmetiklere dikkat etmeliyiz. Saç temizliği için doğal zeytinyağlı, badem yağlı, defne yağlı, şampuan ve sabunları kullanmak saç hastalıkları, kepek, saç dökülmelerinin önlenmesini yardımcı olur. Kimyasal şampuanlar yerine aktarlarda ve eczanelerde bulunan sağlık ürünleri tercih edilmelidir