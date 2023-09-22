2023-09-22 17:14:28 Saç dökülmesine yüzde yüz son: Saç her yerden fışkıracak! Birçok yağı bu sebeple satın alıyorlar!
Saç insan oğlunun varlığından bü güne kadar başlar üstünde taşınan uğrunda servetler harcanan herkes için özel bir şeydir. Vücudumuzdaki diğer kıl kümelerine göre daha hızlı uzayan saçlar ortalama günde 0,3 ila 0,5 ml arasında uzamaktadır. her saç kümesinin uzama ve duraklama evreleri farklı olduğu için bazı saçlarımız güzel uzar bazıları ise dökülür. Sadece bebeklerde bütün saç kümeleri aynı anda uzadığından üç haftadan sonra bebeklerde çok ani bir saç dökülmesi görülmektedir ve nerede ise bütün saçlar aynı anda dökülür.