Saç dökülmesine evde doğal ve bitkisel çözüm: Saçı kökünden çoşturan lavanta suyu bakın ne işe yarıyor!

Saç Dökülmesine Çözüm Önerileri! Saç tellerinizi güçlendiren saça ekstra bakım yapan serumlardan kullanın. Saç kökünü güçlendiren, saça kaybettiği sağlığını geri kazandıran biotin içerikli besinler tüketin. Gerekirse takviye vitamin destekleri kullanın. Saçlarınızda kan dolaşımını hızlandırmak adına saçlarınıza düzenli olara masaj yapın. Sizdeki saç dökülmesinin nedeninin stres kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız, mümkün olduğunca stressiz bir yaşam sürmeye çalışın. Egzersize ve spora başlayın. Gerekirse yoga ve meditasyon gibi stres atmanızı sağlayan aktivitelere katılın. Saçlarınızı maşa, düzleştirici gibi saça ısı veren saç şekillendiricilere maruz bırakmayın. Bu tür ürünlerin sık kullanımının saçlarda dökülme, incelme ve kopmaya neden olduğunu unutmayın. Mutlaka nemlendirici içeriği yüksek şampuanlar ve saç kremleri kullanın. Saçlarınızı sık sık boyatmaktan, saçlarınıza röfle yaptırmaktan kaçının. Banyoda sıcak su yerine ılık su ile duş alma alışkanlığı kazanın. Isının saçı olumsuz bir şekilde etkilediğini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle yaz aylarında denize girdikten sonra saçlarınıza ekstra bakım yapmayı ihmal etmeyin. Bu dönemde saç besleyici yağlar, serumlar ve maskeler kullanın. En fazla 2-3 ayda bir bir kuaföre giderek, saç uçlarınızdaki kırıkları aldırın. En fazla 4-5 ayda bir saçlarınızı kestirin. Böylelikle saçlarınızı yıpranmış ölü saç hücrelerinden arındırabilirsiniz. Tüm çabalarınıza rağmen saçlarınızdaki dökülmeyi bir türlü durduramıyorsanız, bunun vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklı olabileceğini unutmayın ve mutlaka bir uzmana görünün. Doktorunuzun önerdiği vitamin ve mineral takviyelerini düzenli olarak kullanın. Saç Dökülmesine Çözüm Bulundu Mu Saç dökülmesine çözüm var mı ve saç dökülmesine çözüm bulundu mu sorusu çok sık sorulan ve cevabı merak edilen sorulardan biridir. Saç dökülmesine karşı pek çok yöntem ve bitkisel doğal çözüm önerisi olmasına karşı mutlaka saç dökülmesine neden olan etken belirlenmelidir.