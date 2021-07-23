  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
Saç çıkmadık yer bırakmıyor! İşte saçların uzamasını ve gürleştirmesini sağlayan doğal teknikler

2021-07-23 10:56:16
Saç çıkmadık yer bırakmıyor! İşte saçların uzamasını ve gürleştirmesini sağlayan doğal teknikler

Beslenme şeklimizden, çeşitli vitamin ve mineral eksikliklerinden veya kullandığımız saç bakım ürünlerinden dolayı saçlarımızda zayıflama ve azalma meydana gelebilir, saç büyümesi yavaşlayabilir. Siz de saçlarınızın incelmesinden ve yavaş uzamasından şikayetçiyseniz endişelenmeyin; evde saç büyümesini ve kalınlığını artırmak için birçok doğal teknik var. İşte saç uzamasını hızlandıran ve saçları güçlendiren en etkili doğal çözümler!

#1
Foto - Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağını topikal olarak uygulamak, hasar görmüş saçları koruyabilir ve büyüme için gerekli olan protein veya amino asit kaybını azaltabilir, sert kimyasallar içeren ürünlerin yan etkilerini tersine çevirebilir.

Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağını topikal olarak uygulamak, hasar görmüş saçları koruyabilir ve büyüme için gerekli olan protein veya amino asit kaybını azaltabilir, sert kimyasallar içeren ürünlerin yan etkilerini tersine çevirebilir.

#2
Foto - Saç derinize birkaç yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla masaj yapın ve bir saat sonra yıkayın.

Saç derinize birkaç yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla masaj yapın ve bir saat sonra yıkayın.

#3
Foto - Bektaşi üzümü Amla olarak da bilinen Bektaşi üzümü, Hindistan'da saç dökülmesi için yaygın bir ilaç. Foliküllerimizdeki dermal papilla hücrelerini uyararak saç büyümesini hızlandırıyor.

Bektaşi üzümü Amla olarak da bilinen Bektaşi üzümü, Hindistan'da saç dökülmesi için yaygın bir ilaç. Foliküllerimizdeki dermal papilla hücrelerini uyararak saç büyümesini hızlandırıyor.

#4
Foto - Aynı zamanda saçımızın doğal büyüme döngüsünün aktif büyüme aşamasını da uzatıyor. Bu da saçınızın güzellik rutininizin temelini oluşturması gerektiği anlamına geliyor. Avuç içi ile saçlarınızı masaj yaparak uygulayın ve bir saat sonra yıkayın.

Aynı zamanda saçımızın doğal büyüme döngüsünün aktif büyüme aşamasını da uzatıyor. Bu da saçınızın güzellik rutininizin temelini oluşturması gerektiği anlamına geliyor. Avuç içi ile saçlarınızı masaj yaparak uygulayın ve bir saat sonra yıkayın.

#5
Foto - Soğan suyu Soğan suyuİ fitokimyasal bileşikleri sayesinde düzensiz saçkıranı bile tedavi edebilir. Suyu çıkarmak için yarım soğanı süzün ve kafa derisine uygulayın. Kokudan kurtulmak için bol şampuanla yıkayın. Bunu haftada iki kez yapın.

Soğan suyu Soğan suyuİ fitokimyasal bileşikleri sayesinde düzensiz saçkıranı bile tedavi edebilir. Suyu çıkarmak için yarım soğanı süzün ve kafa derisine uygulayın. Kokudan kurtulmak için bol şampuanla yıkayın. Bunu haftada iki kez yapın.

#6
Foto - Çemen otu Bu az kullanılan bileşen, biyoaktif bileşikleri nedeniyle parlak saçlar için gereklidir. Ancak soya fasulyesi, yer fıstığı veya yeşil bezelye gibi baklagillere alerjiniz varsa çemen otu tohumlarına da alerjiniz olabileceğini bilmeniz gerekir.

Çemen otu Bu az kullanılan bileşen, biyoaktif bileşikleri nedeniyle parlak saçlar için gereklidir. Ancak soya fasulyesi, yer fıstığı veya yeşil bezelye gibi baklagillere alerjiniz varsa çemen otu tohumlarına da alerjiniz olabileceğini bilmeniz gerekir.

#7
Foto - Tohumların dörtte birini bir gece suda bekletin. Daha sonra onları bir macun haline getirin ve 30 dakika boyunca saç maskesi olarak uygulayın, sadece su ile durulayın.

Tohumların dörtte birini bir gece suda bekletin. Daha sonra onları bir macun haline getirin ve 30 dakika boyunca saç maskesi olarak uygulayın, sadece su ile durulayın.

#8
Foto - 8Yoğurt Yoğurttaki temel bileşen, büyümeyi artıran ve hasarı azaltabilen probiyotiklerdir. Yoğurdun saç kalitesini artırdığı yapılan deneylerle de doğrulandı.

8Yoğurt Yoğurttaki temel bileşen, büyümeyi artıran ve hasarı azaltabilen probiyotiklerdir. Yoğurdun saç kalitesini artırdığı yapılan deneylerle de doğrulandı.

#9
Foto - Üstelik bu besleyici yiyecekten faydalanmak çok kolay! Saç sağlığınızı geliştirmek için her gün yoğurt yemeniz yeterli.

Üstelik bu besleyici yiyecekten faydalanmak çok kolay! Saç sağlığınızı geliştirmek için her gün yoğurt yemeniz yeterli.

#10
Foto - Yeşil çay Yüz maskelerinden göz altı maskelerine, yeşil çay poşetleri onlarca yıldır doğal güzellik kurtarıcısı olmuştur. Yeşil çay, ipeksi iplikler oluşturabilen antioksidanlar ve polifenollerle doludur.

Yeşil çay Yüz maskelerinden göz altı maskelerine, yeşil çay poşetleri onlarca yıldır doğal güzellik kurtarıcısı olmuştur. Yeşil çay, ipeksi iplikler oluşturabilen antioksidanlar ve polifenollerle doludur.

#11
Foto - Çaydaki biyoaktif bileşikler saç dökülmesini bile azaltabilir. Faydalarından yararlanmak için günde birkaç bardak içebilirsiniz.

Çaydaki biyoaktif bileşikler saç dökülmesini bile azaltabilir. Faydalarından yararlanmak için günde birkaç bardak içebilirsiniz.

#12
Foto - Biberiye yağı Uçucu yağlar, saçlarını istedikleri gibi uzatmakta güçlük çekenler için yaygın bir çözümdür. Biberiye yağı, büyüyen ve androgenetik alopesi tedavisi için en önemli esansiyel yağlardan biridir.

Biberiye yağı Uçucu yağlar, saçlarını istedikleri gibi uzatmakta güçlük çekenler için yaygın bir çözümdür. Biberiye yağı, büyüyen ve androgenetik alopesi tedavisi için en önemli esansiyel yağlardan biridir.

#13
Foto - Cildinizi korumak için birkaç damla biberiye yağını başka bir yağla karıştırın, durulamadan önce saç derisine ve saça masaj yapın. Ana bileşen olarak biberiye yağı içeren şampuanlar ve saç kremleri de satın alabilirsiniz.

Cildinizi korumak için birkaç damla biberiye yağını başka bir yağla karıştırın, durulamadan önce saç derisine ve saça masaj yapın. Ana bileşen olarak biberiye yağı içeren şampuanlar ve saç kremleri de satın alabilirsiniz.

#14
Foto - Balık yağı Sıvı veya kapsül formda balık yağı tüketmek saç büyümesini destekleyebilir çünkü bu takviyeler DHA veya dokosaheksaenoik asit adı verilen değerli bir kaynak içerir. Saç derisindeki dermal papilla hücrelerini çoğaltır, bu da saç dökülmesini tersine çevirebilir ve kellikle ilgili sorunları çözebilir.

Balık yağı Sıvı veya kapsül formda balık yağı tüketmek saç büyümesini destekleyebilir çünkü bu takviyeler DHA veya dokosaheksaenoik asit adı verilen değerli bir kaynak içerir. Saç derisindeki dermal papilla hücrelerini çoğaltır, bu da saç dökülmesini tersine çevirebilir ve kellikle ilgili sorunları çözebilir.

#15
Foto - Kahve Çoğu insan, bir fincan kahvenin saç problemlerini çözebileceğini bilmiyor ancak kafein saçların uzamasına yardımcı olabilir ve saç büyümesinin anajen aşamasını uzatabilir. Bu da kellik veya saç incelmesini azaltabilir. Tek yapmanız gereken günde bir fincan kahve içmek!

Kahve Çoğu insan, bir fincan kahvenin saç problemlerini çözebileceğini bilmiyor ancak kafein saçların uzamasına yardımcı olabilir ve saç büyümesinin anajen aşamasını uzatabilir. Bu da kellik veya saç incelmesini azaltabilir. Tek yapmanız gereken günde bir fincan kahve içmek!

#16
Foto - Yumurta sarısı maskesi, bir dizi saç sorununa yardımcı olabilir. Yumurta, saçları hem iyileştiren hem de besleyen, onları mümkün olduğunca güçlü kılan yüksek miktarda lesitin ve protein içerir. Ayrıca kepekten muzdarip insanlara yardımcı olabilecek yüksek miktarda kükürt içerir. İki yumurtayı iki yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Yapışkanlığı da azaltacak şekilde yarım bardak su ile seyreltin. Taranmış kuru saça uygulayın ve şampuanlamadan önce 30 dakika bekletin.

Yumurta sarısı maskesi, bir dizi saç sorununa yardımcı olabilir. Yumurta, saçları hem iyileştiren hem de besleyen, onları mümkün olduğunca güçlü kılan yüksek miktarda lesitin ve protein içerir. Ayrıca kepekten muzdarip insanlara yardımcı olabilecek yüksek miktarda kükürt içerir. İki yumurtayı iki yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Yapışkanlığı da azaltacak şekilde yarım bardak su ile seyreltin. Taranmış kuru saça uygulayın ve şampuanlamadan önce 30 dakika bekletin.

1 saat 35 dakikaya inecek... Aman Özlem Gürses duymasın!
Gündem

1 saat 35 dakikaya inecek... Aman Özlem Gürses duymasın!

Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası devam eden Çerkez..
Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu
Korona Virüs

Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

İngiltere'de The New England Journal of Medicine isimli bir tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının 2 dozunun..
Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyundu! Ersoy algı operasyonu böyle savundu!
Gündem

Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyundu! Ersoy algı operasyonu böyle savundu!

Operasyonel yayın organı Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyunan sunucu Mehmet Akif Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un m..
Bosnalı gazeteciden İmamoğlu'na kurban dersi
Gündem

Bosnalı gazeteciden İmamoğlu'na kurban dersi

Bosna Hersekli gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı, CHP'li İBB'ye ve İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kurban dersi verdi. İmamoğlu'nun Balkan..
Aliyev’den Karabağ’da altın vurgunu yapanlara çağrı
Dünya

Aliyev’den Karabağ’da altın vurgunu yapanlara çağrı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali sırasında altın üreten yabancı şirketlerin tazminat ödemesi gerektiğ..
Cumhuriyet'ten itiraf haberi: Erdoğan CHP'nin haberi bile olmayan Maraş üzerinden Batı'ya kafa tutuyor!
Medya

Cumhuriyet'ten itiraf haberi: Erdoğan CHP'nin haberi bile olmayan Maraş üzerinden Batı'ya kafa tutuyor!

Cumhuriyet Gazetesi, bugünkü birinci sayfasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek isterken gerçekleri göstermiş oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay