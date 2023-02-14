2023-02-14 09:26:44 Sabancıların kızı Florida’da partilerde!
Sabancıların kızı Florida’da partilerde!
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Sabancıların kızı Florida’da partilerde!
Kahramanmaraş depreminin yaralarının sarılmaya çalışıldığı şu günlerde Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesi Suzan Sabancı Florida’da bir partiden paylaşım yaparak tekraren bu ülkeyle bağları olmadıklarını gösterdi.
Kahramanmaraş depremi üzerinden 9 gün geçti. Şimdiye kadar açıklanan sayılara göre 31 binden fazla vefat ve 100 bin fazla yaralı bulunuyor.
Türkiye ağlarken depremin ülke insanına gösterdiği en önemli şeylerden biri “bu ülkeyle bağı olmayan” vatandaşları oldu.
Bu kişilerden birisi de Sabancı kızlarından Suzan Sabancı. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesi olan Suzan Sabancı bugün yaptığı paylaşımla nefretlerine üzerine çekti.
Instagram hesabından Florida’da katıldığı bir partiyi paylaşan Sabancı milletimiz bunca acı içinde iken nasıl “bu topraklardan olunmaz”ı bize göstermiş oldu.
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