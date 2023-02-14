  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li kurtarma görevlisinden inanılmaz sözler! İçimizdeki hainler ders almalı

Şeyh Nazım Kıbrısi'nin İstanbul depremine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu: Sadece o ilçeye bir şey olmayacak

Sinan Akçıl diğer sanatçıları utandırdı! Devletime olan inancım daha da arttı

Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Hadis-i Şerif'te Türkiye depremi sonrası yaşanacaklar! O ovayı işaret etti

Çocuklar zorluklar karşısında daha dayanıklı İşte çocukların güçlü psikolojilerinin sırrı

Deprem enkazında kalan Hatayspor'lu Atsu için umutlandıran gelişme! Az önce bölgeden bildirildi

Deprem bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran olay: Bürokratlara değil...

Depremde binlerce araç hasar aldı! Paranızı alabilirsiniz...

ABD'den kafaları karıştıran uyarı: Ülkeyi terk edin!
Gündem
6
Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

2023-02-14 09:26:44
Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

#1
Foto - Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Kahramanmaraş depreminin yaralarının sarılmaya çalışıldığı şu günlerde Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesi Suzan Sabancı Florida’da bir partiden paylaşım yaparak tekraren bu ülkeyle bağları olmadıklarını gösterdi.

#2
Foto - Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Kahramanmaraş depremi üzerinden 9 gün geçti. Şimdiye kadar açıklanan sayılara göre 31 binden fazla vefat ve 100 bin fazla yaralı bulunuyor.

#3
Foto - Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Türkiye ağlarken depremin ülke insanına gösterdiği en önemli şeylerden biri “bu ülkeyle bağı olmayan” vatandaşları oldu.

#4
Foto - Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Bu kişilerden birisi de Sabancı kızlarından Suzan Sabancı. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesi olan Suzan Sabancı bugün yaptığı paylaşımla nefretlerine üzerine çekti.

#5
Foto - Sabancıların kızı Florida’da partilerde!

Instagram hesabından Florida’da katıldığı bir partiyi paylaşan Sabancı milletimiz bunca acı içinde iken nasıl “bu topraklardan olunmaz”ı bize göstermiş oldu.

Altın fiyatları için duyulmamış tahmin! Ne 1200 ne 1300: İslam Memiş zirve tarihini açıkladı
Ekonomi

Altın fiyatları için duyulmamış tahmin! Ne 1200 ne 1300: İslam Memiş zirve tarihini açıkladı

Altın uzmanından öyle bir açıklama geldi ki! İslam Memiş 2023 Değerlendirmeleri hakkında söyledikleri ile altın yatırımcısına yeni bir yol s..
Türkiye depremle boğuşurken deprem sonrası bekleyen sinsi tehlike! Uzman isim uyardı...
Sağlık

Türkiye depremle boğuşurken deprem sonrası bekleyen sinsi tehlike! Uzman isim uyardı...

Deprem sonrası enfeksiyon riskine karşı neler yapılması gerektiği hakkında uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. ..
Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi tutuklandı
Gündem

Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.

Gökçek’ten Orkun Işıtmak tepkisi: Gereği mutlaka yapılmalı
Gündem

Gökçek’ten Orkun Işıtmak tepkisi: Gereği mutlaka yapılmalı

Gezi eylemleri ‘polisler orada öldürün lan’ diyen Orkun Işıtmak’ın ceza almadan ortalarda gözükmesine Melih Gökçek tepki gösterdi...
Cemil Kılıç'tan bu kadar da olmaz dedirten sözler: Allah-u Ekber diyenler...
Gündem

Cemil Kılıç'tan bu kadar da olmaz dedirten sözler: Allah-u Ekber diyenler...

Enkaz altından canla başla çalışıp depremzedeleri kurtaran ekiplerin tekbir getirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cemil Kılıç, katıldığı..
Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'
Gündem

Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Habertürk suncusu Kübra Par da bir itirafta bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23