  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 19 il için sarı kodlu uyarı! 'Türkiye petrolden yüzde 5 pay verecek' söylentilerine dost Somali'den sert tepki: Başarısız oldular Altın fiyatlarında sert dönüş! Tüm Türkiye panikte: Son maça çıkmadan Dünya Kupası'ndan elenebiliriz 'Tehlike çanları çalıyor' diyerek duyurdular: Düşmanlığın âlâsını yapan ülke Türkiye'ye muhtaç hale geldi Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü
#1
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

Yeni başkanı Warsh liderliğindeki ilk FOMC toplantısında beklenenden şahin mesajları ile gerileyen ons altın, düşen petrol fiyatlarında destek alarak yönünü yukarı çevirdi.

#2
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

ABD VE İRAN ANLAŞMASI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ, ALTINI YÜKSELTTİ Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon beklentilerinin zayıflamasıyla %1'in üzerinde yükseldi ve dünkü kayıplarının büyükr bölümünü telafi etti.

#3
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

SPOT ALTIN DÜNKÜ KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR Spot altın, çarşamba günü yüzde 1,7 değer kaybetmesinin ardından bu sabah 4 bin 329 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,37 artışla ons başına 4 bin 314 dolarda. Ons tarafında yaşanan hareketlilik gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın bu sabah 6 bin 466 lira seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,60 artışla 6 bin 446 lira seviyesinden işlem görüyor.

#4
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK TEKNİK SEVİYELER VE DİRENÇ NOKTALARI Teknik görünümde, 4 bin 384 dolardan başlayan düzeltmenin henüz tamamlanmadığı ve altının önceki seanstaki 4.218 dolarlık düşük seviyeyi yeniden test edebileceğine işaret ediyor. Analistler, mevcut yükseliş dalgasının 4 bin 332 dolar direnci civarında sona erebileceği, ardından yeni bir düşüş dalgasının başlayabileceğini değerlendiriyorlar. Altının 4 bin 332 doların üzerine çıkması halinde ise 4 bin 359-4 bin 384 dolar aralığına doğru yükseliş görülebileceği belirtiliyor.

#5
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

ANALİST KELVIN WONG’DAN KISA POZİSYON VE ORTA DOĞU VURGUSU OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından kısa pozisyonların kapatılmasından kaynaklandığını belirtti. Wong, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberlerin petrol fiyatlarını abajo çekmesinin de bu hareketi desteklediğini söyledi.

#6
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

FED’İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini sınırlayarak faiz getirisi bulunmayan altını destekledi. Bununla birlikte Wong, piyasalarda Fed'in faiz artırım döngüsü başlatma ihtimalinin daha güçlü fiyatlanması nedeniyle altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalabileceğini ifade etti.

#7
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

FEDWATCH VERİLERİNDE ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ FIRLADI Fed, politika faizini yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Yayımlanan tahminlere göre 19 Fed yetkilisinden 9'u bu yıl faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını öngördü. CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı bekleme olasılığı, Fed kararı öncesindeki yüzde 61 seviyesinden yüzde 85'e yükseldi.

#8
Foto - Altın fiyatlarında sert dönüş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD korkutan depremi duyurdu
Gündem

AFAD korkutan depremi duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!
Gündem

Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hayatını kaybetti.

Özel Harekat Başkanı, şehitlerin toprağını Devlet Bahçeli'ye götürdü
Gündem

Özel Harekat Başkanı, şehitlerin toprağını Devlet Bahçeli'ye götürdü

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti.
4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü
Gündem

4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü

İstanbul’daki evlerini terk ederek eşinin gittiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kayınpederinin evini basarak eşini, kayınvalidesini, bald..
AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği yalanıyla açılan davada, Yargıtay’ın bozma kararını değerlendiren Avu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23