Altın fiyatlarında sert dönüş!
Altın fiyatları, Fed’in şahin mesajları sonrası yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD-İran anlaşmasının petrol fiyatlarını aşağı çekmesiyle ons altın kayıplarının büyük bölümünü geri aldı.
Altın fiyatları, Fed’in şahin mesajları sonrası yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD-İran anlaşmasının petrol fiyatlarını aşağı çekmesiyle ons altın kayıplarının büyük bölümünü geri aldı.
Yeni başkanı Warsh liderliğindeki ilk FOMC toplantısında beklenenden şahin mesajları ile gerileyen ons altın, düşen petrol fiyatlarında destek alarak yönünü yukarı çevirdi.
ABD VE İRAN ANLAŞMASI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ, ALTINI YÜKSELTTİ Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon beklentilerinin zayıflamasıyla %1'in üzerinde yükseldi ve dünkü kayıplarının büyükr bölümünü telafi etti.
SPOT ALTIN DÜNKÜ KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR Spot altın, çarşamba günü yüzde 1,7 değer kaybetmesinin ardından bu sabah 4 bin 329 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,37 artışla ons başına 4 bin 314 dolarda. Ons tarafında yaşanan hareketlilik gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın bu sabah 6 bin 466 lira seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,60 artışla 6 bin 446 lira seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK TEKNİK SEVİYELER VE DİRENÇ NOKTALARI Teknik görünümde, 4 bin 384 dolardan başlayan düzeltmenin henüz tamamlanmadığı ve altının önceki seanstaki 4.218 dolarlık düşük seviyeyi yeniden test edebileceğine işaret ediyor. Analistler, mevcut yükseliş dalgasının 4 bin 332 dolar direnci civarında sona erebileceği, ardından yeni bir düşüş dalgasının başlayabileceğini değerlendiriyorlar. Altının 4 bin 332 doların üzerine çıkması halinde ise 4 bin 359-4 bin 384 dolar aralığına doğru yükseliş görülebileceği belirtiliyor.
ANALİST KELVIN WONG’DAN KISA POZİSYON VE ORTA DOĞU VURGUSU OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından kısa pozisyonların kapatılmasından kaynaklandığını belirtti. Wong, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberlerin petrol fiyatlarını abajo çekmesinin de bu hareketi desteklediğini söyledi.
FED’İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini sınırlayarak faiz getirisi bulunmayan altını destekledi. Bununla birlikte Wong, piyasalarda Fed'in faiz artırım döngüsü başlatma ihtimalinin daha güçlü fiyatlanması nedeniyle altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalabileceğini ifade etti.
FEDWATCH VERİLERİNDE ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ FIRLADI Fed, politika faizini yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Yayımlanan tahminlere göre 19 Fed yetkilisinden 9'u bu yıl faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını öngördü. CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı bekleme olasılığı, Fed kararı öncesindeki yüzde 61 seviyesinden yüzde 85'e yükseldi.
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