SPOT ALTIN DÜNKÜ KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR Spot altın, çarşamba günü yüzde 1,7 değer kaybetmesinin ardından bu sabah 4 bin 329 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,37 artışla ons başına 4 bin 314 dolarda. Ons tarafında yaşanan hareketlilik gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın bu sabah 6 bin 466 lira seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,60 artışla 6 bin 446 lira seviyesinden işlem görüyor.