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Hakkari’nin saklı güzelliği Haziran ayında Yüksekova’da kar tırmanışı Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 19 il için sarı kodlu uyarı! 'Türkiye petrolden yüzde 5 pay verecek' söylentilerine dost Somali'den sert tepki: Başarısız oldular Altın fiyatlarında sert dönüş!
#1
Foto - 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları düzenlendi.

#2
Foto - 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

Operasyonlar sonucu 352 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

#3
Foto - 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

#4
Foto - 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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