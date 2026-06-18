Somali'ye yönelik medyada dezenformasyon yapıldığını aktaran Nur, "Bazı ülkeler bu konularda yani Somali'yi kötü göstermek için dezenformasyon yapılmasına para ödüyorlar." ifadesini kullandı. Nur, ülkede ticaret ve güvenlik alanlarında yaşanan olumlu gelişmeleri dünyaya yansıtmaları gerektiğini belirterek, "Güvenlikle ilgili büyük bir değişim var. Ve bu konuda çok pozitif olan şeylere bir şey söylemiyorlar. Ama küçük bir negatiflik olduğunda büyütüyorlar." dedi.