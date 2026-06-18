Nur, bunun Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'ye gelmesiyle halkın, ekonomi ve balıkçılık alanındaki zorlukların aşılacağına inandığını ifade etti. Somali'de seçim sisteminde "bir kişi bir oy" modeline geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nur, ülkede 275 milletvekili bulunduğunu belirterek, geçmişte uygulanan 4,5 (dört buçuk) kabile temelli dolaylı seçim sisteminde kabile liderlerinin kendi aralarından milletvekillerini belirlediğini, halkın ise seçim sürecine doğrudan katılmadığını söyledi.