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Yaşam
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Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

2023-03-13 11:23:10
Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Kahramanmaraş'ta bir gözlükçü, dükkanından geriye kalanları böyle aradı.

#1
Foto - Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Kahramanmaraş’ta bir gözlükçü, depremle yerle bir olan iş yerinden geriye sağlan sağlam gözlük camlarını elleriyle tek tek topladı.

#2
Foto - Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina ve dükkan yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürürken, birçok esnaf enkazlar arasında geride kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

#3
Foto - Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde Ali Atatanır'a ait gözlük deposu da ikinci depreme dayanamayarak yıkıldı. Binlerce liralık cihazlar ve gözlük camları enkaz altında kaldı. Atatanır, enkaz altında kalan ve kırılmayan gözlük camlarını elleriyle tek tek çıkartıyor.

#4
Foto - Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Dükkan sahibi Ali Atatanır depo olduğu için enkaz altında çok sayıda gözlük camı kaldığını belirterek, “Bu bina ikinci depremde yıkıldı, gözlük ve çerçeveler enkaz altında kaldı. Biz de onları çıkarmaya çalışıyoruz, ne çıkarabilirsek artık. Gözlük camlarının çoğu kırılmış ve çizilmiş durumda. Şu an enkazın altı tamamen dereceli gözlük camı. Burası gözlük deposu olduğu için bayağı bir gözlük var. Biz buradan şehir içi ve çevre illere gözlük camı satışı yapıyorduk” dedi.

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