Saatlerce tek tek aradı | Enkazdan camları bakın ne için topladı!

Dükkan sahibi Ali Atatanır depo olduğu için enkaz altında çok sayıda gözlük camı kaldığını belirterek, “Bu bina ikinci depremde yıkıldı, gözlük ve çerçeveler enkaz altında kaldı. Biz de onları çıkarmaya çalışıyoruz, ne çıkarabilirsek artık. Gözlük camlarının çoğu kırılmış ve çizilmiş durumda. Şu an enkazın altı tamamen dereceli gözlük camı. Burası gözlük deposu olduğu için bayağı bir gözlük var. Biz buradan şehir içi ve çevre illere gözlük camı satışı yapıyorduk” dedi.