Saatler sonra bombayı patlatacak: Fenerbahçe O oyuncu için pusuya yattı! Yakın takip başlatıldı!

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Soumare’den yeni haberler var. Sacha Tavolieri’ye göre Monaco, Soumaré transferinde güçlü bir konumda. Transferin durumunda bir değişiklik olursa Lyon ve Fenerbahçe de oyuncu için devreye girebilir.
Soumare, geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Bu süreçte 34 maça çıkan futbolcu, toplam 2682 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Temmuz 2021’den bu yana Leicester City'de oynayan Soumare'nin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel piyasa değerinin 14 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.
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