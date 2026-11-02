Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

OTOMOBİL SÜRÜCÜ BELGESİ YOKKEN PİLOT LİNSASI ALDI: Palm Beach County'de büyüyen Nathalia Gadelha, henüz 17 yaşındayken pilot lisansı almasıyla 2023 yılında yerel basında haberlere konu olmuştu. Ekim 2023'te özel pilot lisansını alan Gadelha'nın, o dönemde henüz sürücü belgesinin bulunmadığı belirtildi. West Boca Raton Lisesi son sınıf öğrencisiyken ABD basınına konuşan Gadelha, 2020 yılında pilotluk derslerine başladığını, uçmayı ise 2018 yılında hobi olarak öğrenmeye başlayan babasından da öğrendiğini anlatmıştı. Uçuş eğitimine ilişkin deneyimlerini paylaşan genç pilot, teorik eğitimin ardından her gün uçuş yaptığını, toplam 88 saatlik uçuş tecrübesine ulaştığını ve bilgi sınavını başarıyla geçtiğini söylemişti. Palm Beach County Okul Bölgesi bünyesindeki Havacılık Akademisi'nin, 2023 yılında başlatılan program kapsamında Gadelha'nın pilot lisansı masraflarını karşıladığı da aktarıldı.