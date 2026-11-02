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Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

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Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60 tipi özel jet kazasında yardımcı pilotun kimliği belli oldu. Henüz 20 yaşındaki Nathalia Gadelha'nın 17 yaşında pilot lisansı aldığı ve en büyük hayalinin ticari havayolu pilotu olmak olduğu öğrenildi.

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Foto - Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

Florida eyaletinde düşen Learjet 60 tipi özel jetin yardımcı pilotunun 20 yaşındaki Nathalia Gadelha olduğu açıklandı. Lise yıllarında henüz 17 yaşındayken pilot lisansı alan Gadelha'nın, kazadan önce hava trafik kontrolüyle yaptığı yardım çağrıları da ortaya çıktı.

#2
Foto - Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü Learjet 60 tipi özel jet kazasında hayatını kaybeden yardımcı pilotun kimliği belirlendi. Kazada yardımcı pilot olarak görev yapan 20 yaşındaki Nathalia Gadelha'nın, henüz lise öğrencisiyken pilot lisansı aldığı öğrenildi.

#3
Foto - Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

Gadelha'nın annesi Camila ve üvey babası, genç pilotun kazaya karışan uçakta yardımcı pilot olarak görev yaptığını doğruladı. Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel jet, pazar günü öğleden sonra Palm Beach County bölgesinde kontrolden çıkarak yere çakıldı. Dakikada 20 bin feetin üzerinde irtifa kaybederek hızla alçalan uçağın düşmeden önce dik bir dalışa geçtiği bildirildi. Kazadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle yapılan telsiz görüşmelerinde Gadelha'nın yardım istediği anlar da kayıtlara yansıdı.

#4
Foto - Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

OTOMOBİL SÜRÜCÜ BELGESİ YOKKEN PİLOT LİNSASI ALDI: Palm Beach County'de büyüyen Nathalia Gadelha, henüz 17 yaşındayken pilot lisansı almasıyla 2023 yılında yerel basında haberlere konu olmuştu. Ekim 2023'te özel pilot lisansını alan Gadelha'nın, o dönemde henüz sürücü belgesinin bulunmadığı belirtildi. West Boca Raton Lisesi son sınıf öğrencisiyken ABD basınına konuşan Gadelha, 2020 yılında pilotluk derslerine başladığını, uçmayı ise 2018 yılında hobi olarak öğrenmeye başlayan babasından da öğrendiğini anlatmıştı. Uçuş eğitimine ilişkin deneyimlerini paylaşan genç pilot, teorik eğitimin ardından her gün uçuş yaptığını, toplam 88 saatlik uçuş tecrübesine ulaştığını ve bilgi sınavını başarıyla geçtiğini söylemişti. Palm Beach County Okul Bölgesi bünyesindeki Havacılık Akademisi'nin, 2023 yılında başlatılan program kapsamında Gadelha'nın pilot lisansı masraflarını karşıladığı da aktarıldı.

#5
Foto - Düşen uçağın pilotunun kimliği belli oldu: Henüz 20 yaşında olduğu ortaya çıktı

HEDEFİ TİCARİ HAVAYOLU PİLOTU OLMAKTI: Pilotluk mesleğine duyduğu ilgiyi daha önce verdiği röportajlarda dile getiren Gadelha, farklı olmayı sevdiğini belirterek uçak kullanabilmesine rağmen henüz otomobil ehliyeti almamış olmasıyla ilgili esprili açıklamalarda bulunmuştu. Gadelha, bir gün ticari havayolu pilotu olmayı hayal ettiğini ifade etmişti. Genç pilotun, Teksas'ın Addison kentinde faaliyet gösteren ve Florida'nın Pompano Beach bölgesinde de şubesi bulunan American Flyers uçuş okulundan mezun olduğu belirtildi.

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