2020-04-23 19:09:29 Saatler o ülkeden skandal çağrı: Orucu erteleyin
Tacikistan'da İmamali Rahman rejimi halktan Ramazan orucunu ertelemelerini istedi.
Tacikistan'da İmamali Rahman rejimi halktan Ramazan orucunu ertelemelerini istedi.
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, ülkede tarımla uğraşan kişilerden Ramazan orucunu ertelemelerini istedi.
Reuters'ın haberine göre halka sesleniş konuşmasında Rahman, ülkedeki Müslümanlara seslenerek Ramazan orucunu 'daha uygun bir zamana ertelemeleri' çağrısı yaptı.
Rahman, yaptığı açıklamada "Tarım arazilerinde çalışan herkese, kendi sağlıkları ve aileleri için, evlerinin refahı için, orucu daha uygun bir zamana ertelemeleri çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkeyi 1992 yılından bu yana yöneten Rahman'ın daha önce da İslam'ın zorunlu saydığı ibadet ve yaşam tarzına karşı hamlelerde bulunduğu biliniyor.
Başörtüsünün "önerilmeyen giysi" kategorisine alındığı, siyah renkte tesettür giyiminin de bu kapsamda değerlendirildiği ülkenin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti.
"Allah'ı kalp ile sevin" diyen Rahman, dindar Müslümanlara "takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını" tavsiye etmişti.
Tacik lider ayrıca insanları "kendi kültür ve geleneklerini unutmamaya, gençleri ise internet üzerinden yapılan yabancı kültür ve geleneklere uymamaya" davet etmişti.
Ülkede Müslümanlara yönelik baskının zaman içerisinde arttığı göze çarparken, bu politikaların Çin'in Doğu Türkistan'daki İslam karşıtı siyasetine benzer bir şekle bürünmesinden endişe ediliyor. (mepanews)
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