Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Biz de şu anda Türkiye genelindeki bin 393 noktadaki belediye başkanı adaylarımızın hem tespiti hem ilanıyla ilgili süreci işletmeye çaba ediyoruz. Saadet Partisi olarak hedefimizde tüm seçim çevrelerinde Saadet Partimizi temsil edecek isimlerin tespiti ve ilanıdır. Bu seçimlerde biz partimiz olarak kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Hem Saadet Partili belediyelerin sayını arttırmak hem partimizin oylarında ciddi bir artış meydana getirme hususunda hedefle çaba ediyor çalışıyoruz. Şu anda tespitlerimizde devam ediyor. Tabi ki bu seçimlerin önceki yerel idareler seçimlerine göre şu şekilde bir farkı var. Önceki dönemlerde partiler çoğunlukla adaylarını resmi takvimin sonlarına doğru ilan ediyordu. O da 20 Şubat. Dolayısıyla bir 40-45 günlük seçim kampanyası dönemi oluyordu. Ancak bu seçimde partiler tercihen bunu biraz daha erkene almış oldular. Biz kendi rutinimizi devam ettiriyoruz. Adaylarımızı da belirledikçe peyderpey açıklıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah İstanbul adayımızı ilan etmiş olacağız. 3 Şubat’ta da Ankara’da hem kampanya lansmanımızı hem de aday tanıtımımızı icra etmiş olacağız ve böylelikle sahaya kuvvetli bir giriş yapmış olacağız. Bu seçim özelinde İstanbul ve Ankara merkezli gidiyor çoğunlukla. Bizim de aday tespitlerimiz hususunda önceliklerimizden birisi İstanbul’umuz hem de Ankara’mız buradaki çalışmalarımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Öngörümüze göre önümüzdeki hafta 10 gün içerisinde artık ilanımızı yaparız diye düşünüyoruz.