2024-01-13 13:42:01 Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "3 Şubat’ta Ankara’da hem kampanya lansmanımızı hem de aday tanıtımımızı icra etmiş olacağız ve böylelikle sahaya güçlü bir giriş yapmış olacağız. Bu seçim özelinde İstanbul ve Ankara merkezli gidiyor çoğunlukla. Bizim de aday tespitlerimiz hususunda önceliklerimizden birisi İstanbul’muz hem de Ankara’mız, buradaki çalışmalarımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Öngörümüze göre önümüzdeki hafta 10 gün içerisinde artık ilanımızı yaparız diye düşünüyoruz" dedi.