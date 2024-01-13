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Siyaset
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Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

2024-01-13 13:42:01
Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "3 Şubat’ta Ankara’da hem kampanya lansmanımızı hem de aday tanıtımımızı icra etmiş olacağız ve böylelikle sahaya güçlü bir giriş yapmış olacağız. Bu seçim özelinde İstanbul ve Ankara merkezli gidiyor çoğunlukla. Bizim de aday tespitlerimiz hususunda önceliklerimizden birisi İstanbul’muz hem de Ankara’mız, buradaki çalışmalarımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Öngörümüze göre önümüzdeki hafta 10 gün içerisinde artık ilanımızı yaparız diye düşünüyoruz" dedi.

#1
Foto - Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Saadet Partisi’nde, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yerine Fatih Aydın getirildi. Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için aday tanıtım toplantısını 3 Şubat’ta ATO Congresium Salonu’nda yapacağı programda açıklayacak. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Fatih Aydın partisinin yerel seçimlerde izleyeceği rotayı ANKA Haber Ajansı’na söyledi:

#2
Foto - Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Biz de şu anda Türkiye genelindeki bin 393 noktadaki belediye başkanı adaylarımızın hem tespiti hem ilanıyla ilgili süreci işletmeye çaba ediyoruz. Saadet Partisi olarak hedefimizde tüm seçim çevrelerinde Saadet Partimizi temsil edecek isimlerin tespiti ve ilanıdır. Bu seçimlerde biz partimiz olarak kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Hem Saadet Partili belediyelerin sayını arttırmak hem partimizin oylarında ciddi bir artış meydana getirme hususunda hedefle çaba ediyor çalışıyoruz. Şu anda tespitlerimizde devam ediyor. Tabi ki bu seçimlerin önceki yerel idareler seçimlerine göre şu şekilde bir farkı var. Önceki dönemlerde partiler çoğunlukla adaylarını resmi takvimin sonlarına doğru ilan ediyordu. O da 20 Şubat. Dolayısıyla bir 40-45 günlük seçim kampanyası dönemi oluyordu. Ancak bu seçimde partiler tercihen bunu biraz daha erkene almış oldular. Biz kendi rutinimizi devam ettiriyoruz. Adaylarımızı da belirledikçe peyderpey açıklıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah İstanbul adayımızı ilan etmiş olacağız. 3 Şubat’ta da Ankara’da hem kampanya lansmanımızı hem de aday tanıtımımızı icra etmiş olacağız ve böylelikle sahaya kuvvetli bir giriş yapmış olacağız. Bu seçim özelinde İstanbul ve Ankara merkezli gidiyor çoğunlukla. Bizim de aday tespitlerimiz hususunda önceliklerimizden birisi İstanbul’umuz hem de Ankara’mız buradaki çalışmalarımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Öngörümüze göre önümüzdeki hafta 10 gün içerisinde artık ilanımızı yaparız diye düşünüyoruz.

#3
Foto - Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Saadet Partisi olarak 14 Mayıs’ta seçim ortaklık yaptık fakat 14 Mayıs’tan sonra bu masa görevini tamamlamış oldu. Mahalli idareler seçimlerine giderken almış olduğumuz karar Saadet Partisi olarak seçime girmektir. Bütün bölgelerde Saadet Partisi olarak seçime gireceğiz. Ancak yerine göre, beldesine, ilçesine ve büyükşehrine bağlı olarak dirsek temaslarımız elbet ki olabilir. Bu minvalde yerelde teşkilatlarımız tüm partilerle şu anda görüşme halindeler. Bu görüşmeler neticesinde yerine bağlı olarak az da olsa kısmen seçim işbirlikleri yapılabilir. Ancak Türkiye genelinde her seçim çevresinde Saadet Partisi olarak seçime gireceğiz. İlkesel olarak Saadet Partisi, muhalefet partisidir… Bu manada bizim AK Parti ile bir işbirliğimiz bu seçim özelinde elbette ki yok. Ancak muhalefet bloğu olarak tüm partilerle elbette ki oturuyoruz, görüşüyoruz, müzakere ediyoruz, yerelde de ediliyor. Ancak bizim kararımız tüm seçim çevrelerinde kendi logomuzla seçime girmek olacak.

#4
Foto - Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Gelecek Partisi ile ortak bir grubumuz var Meclis’te. Neredeyse her gün görüşüyoruz, müzakere ediyoruz. Gelecek Partisi de kendi tüzel kişiliği ile seçimlere gireceği birçok yer olacak. Anlaştığımız yerler elbet ki olacaktır, müzakereler devam ediyor. Biz aceleci olarak davranmıyoruz, 20 Şubat’ı kendimize son nokta olarak belirledik. Bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Mahalli idarelerde tercihimiz kampanya süresini ele almaktır, son 40-45 günü. Çünkü insanımız seçimlerden, siyasetten yoruldu. Biz 45 günlük sürenin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Adayların tespiti hususunda da aceleci davranmadan isabet edecek bir şekilde süreç işletiyoruz. En sonunda biz isim tespit etmeye çaba etmiyoruz. Bir belediye şehri yönetecek belediye başkanı belirleme gayreti içerisindeyiz. Seçim beyannamesi ve sloganların içeriğini de 3 Şubat’ta duyuracaklarını söyleyen Aydın, Filistin’e ilişkin ise şunları söyledi: Filistin Gazze meselesi bizim ana başlık maddelerimizden birisidir. Vicdanı derdi olan her insanın dünya görüşü inancı ne olursa olsun biz bunu unutamayız. Ancak yerel seçimlere giderken bu seçim yerelin seçimi olduğu için biz çalışmalarımız merkezine doğal olarak milletimizi doğrudan ilgilendiren hizmetleri esas alacağız. Türkiye’nin bu iktidarın anlayışından kurtulması şart. Gazze’de büyük bir soykırım varken hiçbir yapmayıp yalnız konuşan bir iktidar var ve zaten. İsrail tüm saldırganlığındaki cesaretini gücünü İslam ülkelerinin liderlerinin acziyetinden alıyor. Bunların başlında Türkiye geliyor.

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