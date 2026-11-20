Rusya Türk devine kurulan büyük tuzağı açıkladı: Rakam çok büyük, uyardılar
Rus basını, Fenerbahçe'ye Matvey Kislyak üzerinden tuzak kurulduğunu açıkladı. Sahtekarlık girişimiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
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Rus basını, Fenerbahçe'ye Matvey Kislyak üzerinden tuzak kurulduğunu açıkladı. Sahtekarlık girişimiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Odatv'de yer alan habere göre, CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın Türk takımlarıyla anılmasının arkasından bir sahtekarlık girişimi çıktığı öne sürüldü.
Rus spor gazetecisi Ivan Karpov'un haberine göre, kendisini CSKA Moskova temsilcisi olarak tanıtan "Sinan" isimli bir şahıs, Kislyak'ı Türk kulüplerine transfer etmeye çalıştı.
"Sinan"ın aslında CSKA temsilcisi olmadığı ve Türk kulüpleriyle temasa geçerek transfer dedikodularını basına sızdırdığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin Kislyak transferinde CSKA ile yürüttüğü görüşmelerde ilerleme kaydettiği yönündeki haberin de bu şekilde ortaya çıktığı belirtildi. Türk kulüplerinin 21 yaşındaki futbolcuya gerçekten ilgi gösterdiğini ancak Fenerbahçe ile CSKA yönetimi veya oyuncunun menajerleri arasında herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığı belirtildi.
Transfermarkt verilerine 25 milyon euro piyasa değerine sahip Rus oyuncunun CSKA Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kislyak, bu sezon CSKA formasıyla çıktığı 18 maçta bir gol ve üç asist kaydetti.
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