Kılınç, "Trüf mantarına yeni başladım. Sürece ilk başta köpeğim Rufi’yi sahiplenerek başladım. Alelade trüf mantarı avcılığına başlayın diyemiyorsunuz. Önce trüf avcılığını yapan biriyle tanışmış olmanız gerekiyor çünkü öğrenilecek çok fazla detay var. Eşim ve ben doğada gezmeyi zaten çok seviyorduk. Trüfün 70 bin lira gibi fiyatı olduğunu öğrenince bu benim için daha da cazip hale gelmeye başladı. Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.