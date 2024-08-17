2024-08-17 12:09:07 "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı
Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını S-400 tedariki nedeniyle vermeyen ABD'nin bu yöndeki tutumu devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'li büyükelçi Jeff Flake de S-400'lerin satılmasının ardından Türkiye ile görüşebileceklerini söylemişti. Son gelişmeler bu yöndeyken ABD, Türkiye'ye vermesi gereken savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı. Ancak uçaklar Türkiye'ye değil, o ülkeye verilecek.