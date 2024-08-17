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"S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

2024-08-17 12:09:07
"S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını S-400 tedariki nedeniyle vermeyen ABD'nin bu yöndeki tutumu devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'li büyükelçi Jeff Flake de S-400'lerin satılmasının ardından Türkiye ile görüşebileceklerini söylemişti. Son gelişmeler bu yöndeyken ABD, Türkiye'ye vermesi gereken savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı. Ancak uçaklar Türkiye'ye değil, o ülkeye verilecek.

1
#1
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Amerikan uçak yapım şirketi Lockheed Martin, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri için üretilen ilk F-35B savaş uçağının montajının son aşamasını gösteren bir fotoğraf yayınladı. İlgili fotoğraflar şirketin resmi web sitesinde yayınlandı.

#2
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri için üretilen ilk F-35B savaş uçağı şu anda Lockheed Martin'in Fort Worth, Teksas'taki tesisinde monte ediliyor.

#3
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Japonya Savunma Bakanlığı'nın planına göre kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen uçaklar 2025 yılında Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne devredilecek.

#4
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Ana üsleri, aynı zamanda 5. Hava Kanadının karargahı olarak kullanılan Nyutabaru Hava Üssü olacak. Üs, Miyazaki Eyaleti'nin Shintomi şehrinde yer almaktadır.

#5
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Japonya toplamda 42 adet F-35B uçağı teslim alacak.

#6
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde B versiyonunun üretilmesine rağmen, Japonya şu anda Mitsubishi Heavy Industries'in montaj odasının bulunduğu Aichi Eyaleti, Komaki kentindeki havacılık kompleksi topraklarında gerçekleşen F-35A uçaklarının kendi montajına devam etmektedir.

#7
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Japonya'nın F-35 programındaki önemli rolü nedeniyle, F-35 savaş uçağına monte edilen F-135 motorları için bölgesel bir servis merkezi 2023 yılında faaliyete geçti.

#8
Foto - "S-400'ü satın F-35'leri alın" diyorlardı! Lockheed Martin fotoğraf yayınladı, Türkiye çileden çıktı

Kaynak: GDH DEFENCE

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Yorumlar

Turan

Amerika'nın derdi S 400 ler filan değil, Türkiye'nin savunmasız, her türlü şantaja açık olmasıdır. Kendi plan ve çıkarlarına hizmet eden bir Türkiye! F 35 alıp ne olacak ki çalışma, ve her türlü kontrolünün ABD de olduğu bir platform! En doğru ve hayırlısı almamanız olmuştur! Ne Şam'ın şekeri ne Yankee'nin yüzü!

Siyonist soykirimci sapik Hirsiz sahtekar terorist ABD, PARAMIZI FAIZIYLE GERI VER YETER!!! Adana incirlikteki atonm bombalari bizimdir yoksa!!!!

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