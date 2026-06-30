S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor
Türkiye bir dönem verilmeyen hava savunma sistemlerinin tedariki için harekete geçti. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu.
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Türkiye bir dönem verilmeyen hava savunma sistemlerinin tedariki için harekete geçti. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu.
Bir dönem Türkiye'ye verilmeyen Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemlerinin tedariki için resmen harekete geçildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Güler, bu kapsamda Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ile ABD üretimi Patriot hava savunma sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.
Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı hava savunma sistemlerine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmeye devam edildiğini dile getirerek şunları söyledi:
"Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor."
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