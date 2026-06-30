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S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Türkiye bir dönem verilmeyen hava savunma sistemlerinin tedariki için harekete geçti. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu.

#1
Foto - S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Bir dönem Türkiye'ye verilmeyen Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemlerinin tedariki için resmen harekete geçildi.

#2
Foto - S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

#3
Foto - S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Güler, bu kapsamda Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ile ABD üretimi Patriot hava savunma sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.

#4
Foto - S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı hava savunma sistemlerine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmeye devam edildiğini dile getirerek şunları söyledi:

#5
Foto - S-400'ler tartışılırken yola geldiler: Türkiye bir dönem 'size yok' denilen hava savunma sistemlerini alıyor

"Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor."

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